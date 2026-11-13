„Principii și principesele României”, expoziție-eveniment la Muzeul Eparhial din Galați

Gălățenii pasionați de istorie și artă pot vizita, la Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos din Galați, expoziția temporară „Principii și principesele României”. Vernisată în această săptămână, pe 10 noiembrie 2026, în Salonul Oficial al muzeului, expoziția este organizată de Muzeul Eparhial din Galați, în parteneriat cu Muzeul Național Peleș și Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”.

La deschiderea oficială a evenimentului au participat Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, alături de oameni de cultură, artiști, profesori, clerici, precum și numeroși elevi și studenți gălățeni.

Manifestare inclusă în seria evenimentelor dedicate Sfântului Apostol Andrei

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a subliniat că proiectul expozițional se înscrie în seria manifestărilor culturale și spirituale dedicate Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul orașului Galați și al Eparhiei Dunării de Jos, și a evidențiat rolul educativ pe care l-a avut Monarhia Română.

„În cadrul sărbătorilor închinate Apostolului cel dintâi chemat, Sfântul Andrei, un loc aparte îl ocupă manifestările artistice, spirituale și culturale, cu atât mai mult cu cât această capelă se bucură de patronajul ceresc al celui mai mare iubitor de cultură dintre voievozii noștri, Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu. În egală măsură, Suveranii României – Regele Carol I, Regele Ferdinand, Regina Elisabeta și Regina Maria – și-au dăltuit frumusețea sufletească în specificul românesc al artei. Însă arta cea mai frumoasă o arată această expoziție de la Muzeul Peleș: «perlele coroanei» pentru regi au fost copiii lor, iar creșterea, educația, împurpurarea și înveșmântarea lor în ținuta românească pot constitui un imbold și un îndemn pentru educația de astăzi, în duhul modernității și al tradiției ca la Casa Regală. Este o expoziție închinată în special tinerilor și copiilor”, a menționat Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Ce pot vedea vizitatorii și programul de vizitare

Demersul cultural este dedicat Principesei Maria (1870–1874), unica fiică a cuplului regal Carol I și Elisabeta, precum și copiilor Regelui Ferdinand I și ai Reginei Maria: Principesele Elisabeta (1894–1956), Maria (1900–1961) și Ileana (1909–1991), alături de Principii Nicolae (1903–1978) și Mircea (1913–1916).

Vizitatorii pot admira panouri cu reproduceri fotografice de arhivă din viața privată și publică a copiilor Casei Regale — de la instantanee din copilărie și adolescență, până la portrete oficiale care ilustrează educația aleasă primită de aceștia pentru rolul lor istoric.

Expoziția „Principii și principesele României” poate fi vizitată la Muzeul Eparhial din Galați până pe data de 5 februarie 2027, de marți până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 16:00.