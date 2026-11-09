Sfântul Ierarh Nectarie, cinstit la Seminarul Teologic din Galați. IPS Casian a adus icoana cu sfintele moaște în mijlocul elevilor

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Galați și-a sărbătorit luni, 9 noiembrie, cel de-al doilea ocrotitor spiritual, pe Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul. Evenimentele dedicate acestui mare sfânt vindecător s-au desfășurat în capela instituției de învățământ, în cadrul amplului program pastoral-misionar dedicat Sfântului Apostol Andrei, patronul spiritual al Galațiului.

Sărbătoarea a debutat în ajun cu slujba Vecerniei și a Litiei, oficiată în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Pentru a spori evlavia tinerilor seminariști, ierarhul a adus de la Reședința Arhiepiscopale o icoană deosebită ce adăpostește o părticică din moaștele Sfântului Nectarie. Luni, în ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți profesori, capela fiind neîncăpătoare pentru numărul mare de elevi (de la clasa pregătitoare până la liceeni) și cadre didactice.

În cadrul slujbei au fost rostite rugăciuni speciale pentru cei bolnavi și aflați în suferință, iar majoritatea copiilor prezenți au fost împărtășiți cu Sfintele Taine. În cuvântul de învățătură, IPS Casian a subliniat viața curată, marcată de lipsuri materiale, dar bogată spiritual, a Sfântului Nectarie, explicând evlavia uriașă pe care românii o au față de acesta, considerând bisericile închinate lui adevărate „clinici de speranță” în lupta cu boli grele, precum cancerul.

„Este surprinzătoare iubirea Sfântului Nectarie pentru români, arătată prin participarea credincioșilor la sfintele liturghii din toată țara, în sfintele biserici și mănăstiri care devin clinici de speranță, în căutarea ajutorului și a milei lui Dumnezeu pentru cea mai grea boală și încercare: cancerul. Copiii de astăzi pot urma și ei generozitatea, blândețea și bucuria de a fi copil în familie, în școală și în biserică, învățând de la cei mici curățenia, blândețea și bunătatea”, a transmis Înaltpreasfințitul Părinte Casian.

Pe parcursul întregii zile, elevii tuturor claselor au trecut pe la racla cu sfintele moaște pentru a se închina. Evenimentul s-a încheiat cu o slujbă de pomenire oficiată pentru ctitorii, profesorii și elevii seminarului gălățean trecuți la cele veșnice.