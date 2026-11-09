Credincioșii gălățeni au sărbătorit hramul Mănăstirii „Sfinții Arhangheli” – Metoc. IPS Casian a oficiat Sfânta Liturghie

Mănăstirea „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Metoc din municipiul Galați și-a sărbătorit hramul în Duminica a 24-a după Rusalii, zi în care Biserica Ortodoxă cinstește Soborul Sfinților Îngeri. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, la slujbă participând viețuitorii obștii, numeroși credincioși, dar și elevi de la Școala Gimnazială nr. 24, aflată în imediata vecinătate.

În cadrul predicii, ierarhul a tâlcuit textul evanghelic al duminicii, evidențiind cele două mari minuni ale Mântuitorului: vindecarea femeii suferinde de 12 ani și învierea fiicei lui Iair, o copilă tot de 12 ani. Chiriarhul a arătat că tânăra readusă la viață de Hristos devine un adevărat reper pentru generația ei, chemându-i pe copii spre bucuria credinței și a respectului profund față de părinți și cadrele didactice. De asemenea, IPS Casian a vorbit despre prezența și rolul protector al îngerului păzitor în viața fiecărui creștin.

„Cele trei sărbători în una singură, la Mănăstirea Sfinții Arhangheli din municipiul Galați, înseamnă, în primul rând, Dascălul smereniei, Domnul nostru Iisus Hristos. Să ne ocrotească Dumnezeu în rugăciune, în fapte bune, în sănătate, în familie și în viața noastră”, a transmis Înaltpreasfințitul Părinte Casian.

La momentul potrivit din timpul slujbei, numeroși copii prezenți au fost împărtășiți cu Sfintele Taine, iar la finalul Sfintei Liturghii, Arhiepiscopul le-a oferit celor mici daruri. Ulterior, ierarhul Dunării de Jos s-a recules la mormântul fostului stareț, arhimandritul mitrofor Teofil Pandele, unde a săvârșit o slujbă de pomenire pentru toți ctitorii și slujitorii așezământului trecuți la cele veșnice.

O istorie strâns legată de învățământul gălățean

Așezământul monahal de la Dunăre are o importanță istorică deosebită pentru comunitate, fiind strâns legat de începuturile educației publice. Chiar în casele mănăstirii a luat ființă, în anul 1832, prima școală națională din zona Dunării de Jos, sub domnia lui Mihai Sturdza. În primul an de activitate, unitatea de învățământ a primit un număr de 80 de elevi.

Mai târziu, în anul 1846, Mănăstirea Neamț a donat terenul actual pe care s-a ridicat clădirea noii școli publice din Galați, inaugurată la 16 aprilie 1853. Această unitate de învățământ preuniversitar, cu o tradiție de aproape două secole, își continuă activitatea și în zilele noastre în proximitatea lăcașului de cult, aflat în prezent în proces de restaurare.