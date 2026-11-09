Incendiu violent în Mahmudia din cauza unui coș de fum deteriorat: Patru încăperi au fost afectate

Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață, în jurul orei 05:30, la acoperișul unei locuințe din localitatea Mahmudia, județul Tulcea. Din primele cercetări efectuate de pompieri, cauza probabilă a fost stabilită ca fiind utilizarea unui coș de fum deteriorat.
La fața locului s-au deplasat de urgență două echipaje din cadrul ISU Tulcea cu două autospeciale de stingere, alături de un echipaj SMURD. Militarii au luptat cu flăcările mai bine de două ore până la lichidarea completă a incendiului.
În urma evenimentului, acoperișul casei a fost distrus pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. De asemenea, focul și fumul gros au deteriorat bunurile aflate în patru încăperi ale locuinței. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar intervenția rapidă a salvatorilor a împiedicat extinderea flăcărilor la anexele gospodărești învecinate sau la proprietățile din apropiere.
Pentru a evita astfel de evenimente grave, ISU Tulcea reamintește cetățenilor importanța verificării sistemelor de încălzire și recomandă o serie de măsuri preventive stricte:
Informații suplimentare despre comportamentul preventiv în caz de urgență pot fi accesate pe platforma națională oficială fiipregatit.ro.