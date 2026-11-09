Incendiu violent în Mahmudia din cauza unui coș de fum deteriorat: Patru încăperi au fost afectate

Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață, în jurul orei 05:30, la acoperișul unei locuințe din localitatea Mahmudia, județul Tulcea. Din primele cercetări efectuate de pompieri, cauza probabilă a fost stabilită ca fiind utilizarea unui coș de fum deteriorat.

La fața locului s-au deplasat de urgență două echipaje din cadrul ISU Tulcea cu două autospeciale de stingere, alături de un echipaj SMURD. Militarii au luptat cu flăcările mai bine de două ore până la lichidarea completă a incendiului.

În urma evenimentului, acoperișul casei a fost distrus pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. De asemenea, focul și fumul gros au deteriorat bunurile aflate în patru încăperi ale locuinței. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar intervenția rapidă a salvatorilor a împiedicat extinderea flăcărilor la anexele gospodărești învecinate sau la proprietățile din apropiere.

Recomandările pompierilor pentru sezonul rece

Pentru a evita astfel de evenimente grave, ISU Tulcea reamintește cetățenilor importanța verificării sistemelor de încălzire și recomandă o serie de măsuri preventive stricte:

Curățați periodic coșurile de fum exclusiv prin intermediul personalului specializat și asigurați-vă că sunt izolate față de elementele combustibile ale acoperișului.

exclusiv prin intermediul personalului specializat și asigurați-vă că sunt izolate față de elementele combustibile ale acoperișului. Nu folosiți coșuri fisurate sau sobe defecte și evitați orice fel de improvizație la instalațiile de încălzire.

sau sobe defecte și evitați orice fel de improvizație la instalațiile de încălzire. Montați plase de protecție la gurile de evacuare pentru a opri propagarea scânteilor în atmosferă.

la gurile de evacuare pentru a opri propagarea scânteilor în atmosferă. Nu lăsați focul nesupravegheat pe timpul nopții și evitați amplasarea materialelor inflamabile (lemne, haine, mobilier) în imediata apropiere a sobelor.

Informații suplimentare despre comportamentul preventiv în caz de urgență pot fi accesate pe platforma națională oficială fiipregatit.ro.