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    Razie de proporții în județul Tulcea: Zeci de șoferi și doi bicicliști cu alcoolemii record, scoși din trafic de polițiști

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Razie de proporții în județul Tulcea: Zeci de șoferi și doi bicicliști cu alcoolemii record, scoși din trafic de polițiști

Maria ROMANIŢĂRegional09.11.2026

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Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Tulcea au desfășurat o amplă acțiune de control pe șoselele din județ pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și substanțe interzise la volan. În cadrul raziilor organizate în weekend, 56 de polițiști au împânzit filtrele rutiere și au aplicat amenzi usturătoare, în valoare totală de aproximativ 42.000 de lei, scoțând din trafic 13 conducători auto și bicicliști.

În total, oamenii legii au efectuat 469 de testări cu aparatul etilotest și 14 testări cu aparatul Drugtest (toate din urmă fiind negative). Printre cei 13 conducători depistați băuți, recordurile negative au fost stabilite de doi bicicliști, care au înregistrat valori uriașe, deși se deplasau pe vehicule pe două roți.

Astfel, în timpul raziilor din weekend, un biciclist a fost oprit de polițiști având o alcoolemie record de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, în cursul zilei de luni, 9 noiembrie, în jurul orei 10:45, polițiștii au depistat pe străzile din localitatea Isaccea un alt biciclist care se deplasa sub influența băuturilor alcoolice; la testare, aparatul a indicat valoarea de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cazul șoferilor prinși pe picior greșit, valorile etilotestului s-au situat între 0,32 mg/l și praguri ce atrag dosare penale. Toți conducătorii depistați au fost scoși imediat din trafic pentru a se evita producerea unor tragedii.

Reprezentanții IPJ Tulcea reamintesc că interdicția de a circula sub influența băuturilor alcoolice se aplică tuturor participanților la trafic, inclusiv bicicliștilor, regulile și responsabilitatea fiind aceleași pentru toată lumea. Raziile vor continua și în perioada următoare pentru creșterea siguranței pe drumurile publice.

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