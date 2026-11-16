Un spectacol luxuriant, cu accente filosofice și sociale, în care visul shakespearian devine o reflecție tulburătoare asupra libertății, identității și condiției umane.

Cât din ceea ce trăim este realitate și cât este iluzie? Cât control avem asupra propriului destin și cât suntem doar niște personaje într-un scenariu scris de o forță pe care nu o putem nici înțelege, nici contracara? Acestea sunt câteva dintre întrebările provocatoare pe care le lansează spectacolul „Visul unei nopți (gen) de vară”, montat la Teatrul pentru Copii și Tineret „Gulliver” din Galați, după celebra piesă a lui William Shakespeare, în regia lui Cristian Gheorghe.

Monitorul de Galați, prezent, ca de obicei, în prima linie a evenimentelor culturale gălățene, a avut ocazia să asiste încă de la avanpremieră la această producție teatrală de o remarcabilă bogăție vizuală și conceptuală, care se înscrie în zona hipercontemporaneității teatrale. Este un spectacol care își asumă libertatea creativă la superlativ, depășind granițele unei simple reinterpretări a textului clasic și propunând o lectură actuală, cu puternice rezonanțe sociale, politice și filosofice.

Shakespeare, reinterpretat prin grila realităților contemporane

Pornind de la universul fantastic al celebrului „Vis al unei nopți de vară”, echipa Teatrului „Gulliver”, sub coordonarea regizorului Cristian Gheorghe, construiește un discurs scenic în care povestea iubirilor complicate, a metamorfozelor și a întâlnirilor miraculoase se intersectează cu teme de o gravitate surprinzător de actuală.

Dincolo de aparența ludică a universului shakespearian, spectacolul vorbește despre iluzia realității, sinceritatea iubirii și căutarea acelei motivații interioare care ne ajută să mergem mai departe. Dar vorbește și despre o lume în care urâțenia morală devine posibilă, în care autoritatea absolută poate transforma nesupunerea într-o condamnare și în care libertatea individuală ajunge să fie pusă sub semnul întrebării.

Scenariul scenic propune o atitudine fermă împotriva totalitarismului, imperialismului și naționalismului agresiv, privite ca mecanisme prin care puterea încearcă să controleze nu doar comportamentul public, ci și conștiința individuală. În această cheie de lectură, povestea capătă o dimensiune politică evidentă, iar lumea fantastică devine un spațiu de reflecție asupra fragilității libertății umane.

Spectatorul este invitat să privească dincolo de convenția teatrală și să descopere mecanismele unei societăți în care instituțiile, birocrația și interesele unor puteri superioare par să decidă destinele indivizilor. Personajele și situațiile scenice construiesc treptat imaginea unei lumi în care regulile sunt impuse din exterior, iar individul se confruntă permanent cu imposibilitatea de a-și controla propria existență.

Un carnaval al identităților, al măștilor și al emoțiilor

Din punct de vedere vizual, spectacolul impresionează printr-un concept regizoral dinamic, cu accente baroce, în care costumele, măștile și transformările personajelor creează un autentic carnaval teatral.

Scenografia Alinei Dincă Pușcașu susține această alternanță între lumi și identități. De la costume ponosite și modeste la apariții de inspirație tribală, aproape sălbatică, universul scenic se transformă permanent, sugerând o lume aflată între civilizație și instinct, între ordine și dezordine, între realitate și halucinație.

Referințele la carnaval, bacanale și saturnalii amplifică senzația de dezlănțuire colectivă, de suspendare temporară a regulilor și de răsturnare a identităților. Este un carnaval vizual și emoțional, în care fiecare apariție scenică contribuie la atmosfera unui vis neliniștitor.

Un rol esențial îl are muzica semnată de Adrian Nour, care însoțește și potențează această construcție teatrală. Intensitatea sonoră, ritmul și expresivitatea muzicală îi conferă spectacolului o identitate aparte, confirmând încă o dată versatilitatea și valoarea artistică a lui Adrian Nour, deopotrivă actor și muzician.

Coregrafia și mișcarea scenică, realizate de Lari Giorgescu, completează armonios relația dintre intelect și senzație, dintre limbaj și expresie corporală. Dinamica mișcărilor, ritmul și compoziția vizuală transformă corpul actorului într-un instrument de comunicare la fel de important ca textul rostit.

Luna, iubirea și pierderea identității

Universul magic al piesei se desfășoară sub semnul lunii, simbol al transformării, al misterului și al instabilității realității. Atmosfera amintește de un timp liminal, de un întuneric lunar încărcat de posibilități magice, în care granițele dintre lumi devin tot mai fragile.

Cele trei universuri – cosmic, ideal și teluric – se intersectează într-o călătorie scenică prin care personajele încearcă să redescopere sensul propriei existențe. Spectatorul este purtat între fantastic și concret, între vis și luciditate, între iubire și rătăcire.

Una dintre ideile centrale ale spectacolului este pierderea relativă a identității în numele iubirii. Dorința de a te regăsi în celălalt, de a renunța la o parte din individualitate pentru a aparține unei relații, devine motorul nevăzut al întâmplărilor. Iubirea apare astfel ca o forță contradictorie: eliberatoare, dar și destabilizatoare, capabilă să transforme percepția asupra propriei persoane și asupra lumii.

Această estompare a identităților dintre fantezie și realitate creează acea stare de visare aproape narcotică, asociată în imaginarul piesei cu prezența zânelor. Regizorul Cristian Gheorghe pregătește treptat spectatorul să accepte logica fantastică a acestei lumi, în care imposibilul devine firesc, iar realitatea însăși pare să-și piardă consistența.

În această perspectivă, spectacolul nu vorbește doar despre iubire, ci și despre nevoia omului de a-și depăși limitele, de a-și abandona temporar identitatea și de a găsi, în relația cu celălalt, un sens al existenței.

Teatrul ca oglindă a lumii în care trăim

Poate că cea mai importantă miză a montării este tocmai această suprapunere dintre visul shakespearian și neliniștile prezentului. Spectacolul nu se mulțumește să ofere o reinterpretare spectaculoasă a unui text clasic, ci transformă scena într-un spațiu de interogație asupra condiției umane.

Suntem liberi sau doar credem că suntem? Ne putem controla destinele? Cine stabilește regulile jocului și cine are puterea de a le schimba? Există un regizor-creator atotputernic, în a cărui piesă suntem doar personaje, sau avem încă posibilitatea de a ne rescrie propriul scenariu?

„Visul unei nopți (gen) de vară” este, în fond, un coșmar visat într-o noapte de vară, dar lipsit de frumusețea convențională a anotimpului. Un vis din care ne trezim – sau poate nu – cu speranța că tot ceea ce am văzut va rămâne doar o avertizare onirică despre ceea ce nu trebuie să devenim.

Formula propusă de realizatorii spectacolului sintetizează foarte bine această ambivalență: „Comedie dramatică a ceea ce suntem… Drama comică a zbaterii de a fi altceva.”

Este o definiție care surprinde esența unei construcții teatrale în care râsul și neliniștea, grotescul și poezia, fantasticul și realitatea coexistă într-un echilibru permanent instabil.

O sărbătoare teatrală pentru publicul gălățean

Dincolo de complexitatea temelor și de bogăția expresiei scenice, spectacolul are toate premisele unei întâlniri memorabile cu publicul. Este o producție generoasă, spectaculoasă, în care actorii, muzica, scenografia și coregrafia contribuie la construirea unui univers coerent și captivant.

Un moment aparte al avanpremierei a fost apariția pe scenă a unei doamne care a dorit să aducă un omagiu unui actor. Doamna Doina Stamate, emoționată de experiența teatrală, a împărtășit un gând care spune poate mai mult decât orice cronică: era primul spectacol de teatru pe care îl vedea după zece ani de absență din sălile de spectacol. Iar „Visul unei nopți (gen) de vară” s-a dovedit a fi, pentru dumneaei, o adevărată sărbătoare.

Este, poate, unul dintre cele mai frumoase complimente pe care le poate primi o echipă de teatru: acela de a readuce un spectator în sala de spectacol și de a-i oferi emoția unei întâlniri autentice cu arta teatrală.

Prin această montare, Teatrul pentru Copii și Tineret „Gulliver” demonstrează că teatrul dedicat publicului tânăr poate depăși cu îndrăzneală convențiile și poate aborda teme filosofice, sociale și politice de mare profunzime. Un spectacol care promite să atragă publicul, să provoace reflecție și, mai ales, să confirme vitalitatea scenei teatrale gălățene.

„Visul unei nopți (gen) de vară” nu este doar o călătorie prin imaginarul lui Shakespeare, ci și o invitație de a privi cu luciditate lumea în care trăim. Pentru că, uneori, cel mai important lucru pe care îl putem învăța dintr-un vis este să nu transformăm coșmarul în realitate.

Teatrul: Teatrul pentru Copii și Tineret „Gulliver” – Galați

Spectacol: „Visul unei nopți (gen) de vară”, după William Shakespeare

Echipa de creație:

Regia: Cristian Gheorghe

Scenografia: Alina Dincă Pușcașu

Coregrafia: Lari Giorgescu

Muzica: Adrian Nour

Distribuția: Adrian Nour, Cristina Gheorghe, Cosmin Cosma, Andrei Ciugulea, Răzvan Clopoțel, Valeria Taban, Eduard Onu, Miruna Dobrotă, Silviu Dobre, Nicole Lungu, Andrei Dombrovschi, Alin Albu, Nicoleta Miru Cosma, Georgiana Răpcianu, Ștefan Bâlea, Mitică Tășchină și Pavel Alexandru Procop.