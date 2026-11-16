Șofer din Malu Alb, reținut după un accident în Barcea

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, din satul Malu Alb, comuna Drăgănești, județul Galați, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a provocat un accident rutier în localitatea Barcea și a refuzat recoltarea probelor biologice la spital. Mai mult, autoturismul pe care îl conducea, înmatriculat în Spania, nu avea drept de circulație pe drumurile publice din România.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați, incidentul a avut loc ieri, duminică, 15 noiembrie 2026, pe raza localității Barcea, județul Galați, evenimentul rutier fiind soldat doar cu pagube materiale.

A refuzat atât testarea antidrog, cât și recoltarea probelor de sânge

Ajunși la fața locului, polițiștii rutieri l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare ridicată, de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a refuzat însă testarea preliminară privind consumul de substanțe interzise, precum și deplasarea la o unitate medicală în vederea recoltării mostrelor biologice necesare stabilirii exacte a alcoolemiei. De asemenea, în urma verificărilor în bazele de date, polițiștii au constatat că mașina înmatriculată în Spania nu avea drept de circulație în România.

După reținerea inițială de 24 de ore pentru refuzul mostrelor biologice și conducerea unui vehicul fără drept de circulație, magistrații au dispus astăzi, 16 noiembrie 2026, plasarea bărbatului sub control judiciar pentru 60 de zile.