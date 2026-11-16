Report de peste 2 milioane de lei la Joker, la tragerile loto de joi, 19 noiembrie

Joi, 19 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de duminică, 15 noiembrie, Loteria Română a acordat 29.634 de câștiguri în valoare totală de 2.066.519 lei. Tragerile vor fi difuzate în direct pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.

Ce reporturi sunt puse în joc joi, 19 noiembrie 2026

Potrivit datelor transmise de Loteria Română, premiile acumulate la principalele categorii ale jocurilor loto ajung la sume importante:

Joker: La categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 2 milioane de lei (peste 387.400 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 109.100 de lei (peste 20.400 de euro);

La categoria I se înregistrează un report în valoare de peste (peste 387.400 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 109.100 de lei (peste 20.400 de euro); Noroc: Este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,22 milioane de lei (peste 229.200 de euro);

Este în joc un report cumulat în valoare de peste (peste 229.200 de euro); Loto 6/49: La categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 909.400 de lei (peste 169.900 de euro);

La categoria I se înregistrează un report în valoare de peste (peste 169.900 de euro); Loto 5/40: La categoria I este în joc un report de peste 664.600 de lei (peste 124.200 de euro), iar la categoria a II-a reportul ajunge la peste 110.100 de lei (peste 20.500 de euro);

La categoria I este în joc un report de peste (peste 124.200 de euro), iar la categoria a II-a reportul ajunge la peste 110.100 de lei (peste 20.500 de euro); Super Noroc: La categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 550.300 de lei (peste 102.800 de euro);

La categoria I se înregistrează un report în valoare de peste (peste 102.800 de euro); Noroc Plus: La categoria I este în joc un report de peste 109.100 de lei (peste 20.400 de euro).

Numerele câștigătoare extrase duminică, 15 noiembrie 2026

Pentru cei care nu și-au verificat încă biletele jucate la extragerile de ieri, iată numerele norocoase: