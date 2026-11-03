Ajutorul de Crăciun pentru pensionari: cine primeşte 300, 400 sau 500 de lei

Pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei vor primi, în luna decembrie 2026, a doua tranşă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele sunt cuprinse între 300 şi 500 de lei, în funcţie de valoarea veniturilor fiecărui beneficiar. Ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări că banii necesari au fost asiguraţi şi că plăţile vor fi făcute integral şi la timp.

Ajutorul financiar este prevăzut de Ordonanţa de Urgenţă nr. 23/2026 şi se acordă pensionarilor din sistemul public şi din sistemul pensiilor militare de stat, cu domiciliul în România, ale căror venituri lunare cumulate nu depăşesc 3.000 de lei.

Câţi bani primesc pensionarii în decembrie 2026

Valoarea sprijinului financiar depinde de veniturile lunare ale pensionarilor, iar ajutorul total acordat în 2026 a fost împărţit în două tranşe egale, prima fiind plătită în luna mai.

Astfel, în decembrie, pensionarii vor primi următoarele sume:

500 de lei – pentru cei cu venituri lunare de până la 1.500 de lei inclusiv. Ajutorul total acordat în acest an este de 1.000 de lei;

400 de lei – pentru pensionarii cu venituri între 1.501 şi 2.000 de lei inclusiv. Sprijinul total este de 800 de lei;

300 de lei – pentru cei cu venituri între 2.001 şi 3.000 de lei inclusiv. Ajutorul total este de 600 de lei.

La stabilirea dreptului la acest sprijin se iau în calcul veniturile din pensii cuvenite în luna noiembrie 2026. Sunt luate în considerare pensiile din sistemul public, cele militare de stat şi, după caz, indemnizaţia socială pentru pensionari.

În cazul pensiei de urmaş, ajutorul se acordă fiecărui urmaş în parte, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

Pensionarii nu trebuie să depună cereri

Banii vor fi acordaţi automat, prin casele teritoriale de pensii şi casele sectoriale de pensii. Prin urmare, persoanele care îndeplinesc condiţiile legale nu trebuie să depună cereri sau să facă demersuri suplimentare pentru a primi a doua tranşă.

Deşi plata este prevăzută pentru luna decembrie, ordonanţa nu stabileşte o zi exactă în care vor fi viraţi banii.

Ministrul Muncii: Sunt bani pentru pensii şi ajutoare

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat pe 29 octombrie că fondurile necesare pentru plata pensiilor şi a ajutoarelor financiare programate pentru luna decembrie sunt asigurate, în urma demersurilor privind rectificarea bugetară.