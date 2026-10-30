Evoluţii divergente pe piaţa valutară: Euro şi dolarul bat în retragere, în timp ce lira sterlină şi francul elveţian cresc puternic

Banca Naţională a României (BNR) a publicat vineri, 30 octombrie 2026, noile cotaţii oficiale ale principalelor valute, evidenţiind o evoluţie mixtă pe piaţa financiară autohtonă. În timp ce moneda unică europeană şi dolarul american şi-au menţinut tendinţa de scădere în raport cu leul românesc, lira sterlină şi francul elveţian au înregistrat aprecieri consistente faţă de şedinţa de tranzacţionare din ziua precedentă. Schimbările reflectă dinamicile recente de pe pieţele internaţionale, influenţate de fluctuaţiile economice globale şi de raportările financiare de la sfârşitul acestei luni.

Euro a fost cotat vineri de către banca centrală la valoarea de 5,3426 lei, marcând o uşoară depreciere de 0,23 bani faţă de nivelul de 5,3449 lei stabilit în cursul zilei de joi, 29 octombrie. O scădere considerabil mai accentuată a fost înregistrată în cazul dolarului american, care s-a ieftinit cu 2,45 bani într-o singură şedinţă. Moneda americană a coborât astfel la nivelul de 4,7698 lei, comparativ cu rata de schimb de 4,7943 lei raportată în ziua anterioară, oferind un moment de respiro celor care efectuează tranzacţii sau achiziţii exprimate în dolari.

La polul opus, monedele din afara zonei euro au câştigat un teren preţios în raport cu leul. Lira sterlină a crescut cu 1,75 bani într-o singură zi, ajungând la o cotaţie oficială de 6,4052 lei, faţă de nivelul de 6,3877 lei anunţat anterior. O tendinţă similară a marcat şi francul elveţian, valută de refugiu deosebit de urmărită pe piaţa autohtonă, care s-a apreciat cu 1,95 bani, urcând de la 5,7864 lei până la pragul de 5,8059 lei. (sursa stiripesurse.ro)