Rata anuală a inflaţiei în zona euro şi în Uniunea Europeană (UE) a urcat până la 4% în luna octombrie 2026, de la un nivel de 3,8% înregistrat în septembrie. România rămâne, din nou, statul membru cu cea mai mare rată anuală a inflaţiei din blocul comunitar, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), citate de AGERPRES.

Comparativ cu situaţia din septembrie 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în două şi a crescut în 16 ţări membre, inclusiv în România, unde indicatorul calculat la nivel european a avansat de la 6,5% la 7%.

Clasamentul inflaţiei în Uniunea Europeană

Datele Eurostat arată diferenţe majore între ritmul scumpirilor din statele membre ale Uniunii Europene în luna octombrie:

Ţările cu cea mai mică inflaţie: Suedia (0,6%), urmată de Cehia şi Danemarca (ambele cu câte 2,1%).

Ţările cu cea mai mare inflaţie: România ocupă primul loc (7%), fiind urmată de Lituania (6,1%) şi Bulgaria (5,9%).

Datele INS: Serviciile au înregistrat cele mai mari scumpiri

Pe plan intern, datele publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS) confirmă tendinţa ascendentă a preţurilor, arătând că rata anuală a inflaţiei a ajuns la 6,9% în octombrie, faţă de 6,6% în septembrie. În raport cu luna anterioară, preţurile de consum au crescut cu 0,82% într-o singură lună.

Servicii: +11,23% faţă de octombrie 2025 (cea mai mare creştere)

Mărfuri nealimentare: +7,66%

Mărfuri alimentare: +3,07%

Inflaţia de la începutul anului (octombrie 2026 vs. decembrie 2025): 6,3%

Rata medie pe ultimele 12 luni: 9%

„Este a doua lună consecutivă în care inflaţia anuală îşi continuă creşterea şi atinge nivelul de 6,9%. Astfel, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 6,94%, cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se şi de această dată tot la servicii, 11,23%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,66%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 3,07%”, se arată în comunicatul transmis de Statistică.

De asemenea, INS a detaliat şi evoluţia indicatorului armonizat utilizat pentru comparaţiile la nivelul Uniunii Europene: „Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE – în luna octombrie 2026 comparativ cu luna septembrie 2026 a fost 100,96%. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2026 comparativ cu luna octombrie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2025 – octombrie 2026) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2024 – octombrie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,3%”.

Ce prognozează BNR pentru finalul anului 2026 şi 2027

Banca Naţională a României (BNR) revizuise în creştere, încă din luna august, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an la 6,1% (de la 5,5% anterior), anticipând o temperare până la 3,4% la sfârşitul lui 2027 (faţă de 2,9% estimat iniţial), potrivit datelor prezentate de guvernatorul Mugur Isărescu.

Totuşi, în Minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al BNR din 8 octombrie 2026, banca centrală a avertizat că rata anuală a inflaţiei va continua să urce până la sfârşitul anului 2026 şi va depăşi pragul de 6,1% prognozat în august. Principalele cauze indicate de BNR sunt scumpirea combustibililor şi a energiei, majorarea cotaţiilor materiilor prime şi evoluţia cursului de schimb.