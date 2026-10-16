Adolescenţi de 16 şi 17 ani, suspectaţi de radicalizare teroristă. Percheziţii în Galaţi şi în alte trei judeţe

Trei adolescenţi, cu vârste de 16 şi 17 ani, sunt cercetaţi de procurorii DIICOT după ce ar fi accesat în mod repetat materiale de propagandă teroristă şi ar fi păstrat astfel de conţinut pentru a-şi însuşi ideologia promovată de organizaţii teroriste. Cazul a ajuns şi în judeţul Galaţi, unde poliţiştii au participat la percheziţiile desfăşurate joi, 15 octombrie, în patru judeţe din ţară.

Potrivit informaţiilor transmise de DIICOT, doi dintre suspecţi au 16 ani, iar al treilea are 17 ani. Anchetatorii susţin că, pe parcursul anului 2026, aceştia au căutat în mod repetat pe internet materiale de propagandă în favoarea unor organizaţii teroriste şi au deţinut astfel de conţinut în cadrul unui proces de radicalizare.

Unul dintre adolescenţi ar fi redactat ghiduri pentru ascunderea legăturilor cu organizaţia teroristă. Documentele conţineau reguli de conduită pentru susţinătorii sau luptătorii unei astfel de organizaţii, informaţii despre metodele folosite de serviciile de informaţii şi sfaturi privind relaţia cu autorităţile şi ascunderea intenţiilor ostile. Procurorii au constatat că la redactarea ghidurilor au fost folosite şi articole publicate pe o platformă online cu rol de propagandă, prin care erau răspândite mesaje ideologice şi materiale media ale organizaţiei.

Percheziţii în patru judeţe, inclusiv Galaţi

Joi, 15 octombrie, anchetatorii au pus în aplicare mandate de percheziţie la locuinţele şi reşedinţele suspecţilor din judeţele Constanţa, Galaţi, Alba şi Iaşi. Au fost ridicate mijloace de probă care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Cercetările sunt coordonate de DIICOT – Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sprijinul informativ al Serviciului Român de Informaţii. La acţiune au participat şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi criminalişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, alături de poliţişti din Iaşi şi jandarmi din Constanţa şi Alba.

De ce sunt adolescenţii vulnerabili la propaganda online

În comunicatul transmis, DIICOT atrage atenţia asupra riscului radicalizării în rândul copiilor şi tinerilor, într-un mediu online în care ideologiile extremiste pot ajunge rapid la publicul vulnerabil.

Adolescenţa este o perioadă în care nevoia de apartenenţă, căutarea unor modele şi dorinţa de a găsi răspunsuri pot face ca mesajele radicale să pară atractive. Expunerea repetată la astfel de conţinuturi poate contribui la un proces de radicalizare, uneori fără ca tânărul să înţeleagă de la început consecinţele. Prevenirea unor asemenea situaţii presupune ca semnele de risc să fie observate la timp, iar tinerii să fie ajutaţi să analizeze critic ceea ce întâlnesc pe internet.

Familia şi şcoala au un rol important în acest proces, alături de instituţiile care se ocupă de prevenirea extremismului.