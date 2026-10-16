30 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Andrei la Galați: Pelerinaj al Luminii cu torțe și lumânări pe străzile orașului

Arhiepiscopia Dunării de Jos marchează un moment istoric și duhovnicesc, la împlinirea a 30 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Galați. Cu acest prilej, eparhia organizează în zilele de 16 și 17 octombrie 2026 o serie amplă de manifestări pastoral-misionare, social-filantropice, culturale și educaționale menite să evidențieze rolul protectorului spiritual al municipiului.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale sărbătorii are loc vineri, 16 octombrie, când clerici, elevi ai Seminarului Teologic, credincioși și tineri din Galați participă la un impresionant Pelerinaj al Luminii. Pelerinii poartă o raclă cu o părticică din moaștele Sfântului Apostol Andrei și parcurg traseul cu torțe și lumânări aprinse. Procesiunea începe de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei” de pe strada Mihai Bravu și se încheie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, pe strada Domnească.

„Pelerinii vor parcurge traseul cu torțe și lumânări aprinse, mărturisind astfel lumina credinței și continuitatea duhovnicească a bisericii din această eparhie, încreștinată și binecuvântată de Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Andrei, cel Întâi chemat la apostolie”, a transmis Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Evenimentele continuă sâmbătă, 17 octombrie, cu Sfânta Liturghie arhierească la Catedrala Arhiepiscopală și cu acțiuni de sprijinire a persoanelor aflate în nevoi.