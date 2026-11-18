Gălăţenii au trecut prin momente de panică extremă în cursul nopţii trecute, după ce un seism puternic, produs în jurul orei 02:00, a zguduit oraşul. Mişcarea telurică, resimţită intens în special la etajele superioare ale blocurilor şi hotelurilor, i-a scos pe oameni din somn şi i-a determinat să ceară de urgenţă ajutorul autorităţilor.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi, noaptea trecută s-au înregistrat exact nouă apeluri la numărul unic de urgenţă 112. Majoritatea semnalau atacuri de panică, însă au existat şi situaţii care au necesitat intervenţia echipajelor medicale de ambulanţă.

Şase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

În urma cutremurului, şase persoane au fost transportate la spital, iar alte trei au primit consiliere sau îngrijiri la faţa locului. Printre cei afectaţi s-a numărat şi un copil de 10 ani, care a suferit zgârieturi superficiale.

Reprezentanţii Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) din cadrul Spitalului de Urgenţă Galaţi au oferit detalii despre starea pacienţilor ajunşi la spital:

„În urma cutremurului, au fost aduşi la UPU de ambulanţă cinci pacienţi: o tânără de 18 ani, cu traumatism cranio-cerebral minor, care a fost investigată imagistic, i s-a efectuat toaleta plăgii, sutură, pansament şi a fost externată. Şi încă patru pacienţi care s-au prezentat pentru atacuri de panică şi crize de pierderi de cunoştinţă, remise la momentul consultului. Pacienţii au fost investigaţi imagistic, consultaţi de către medicul neurolog şi ulterior au fost externaţi la domiciliu”, a declarat dr. Corina Popazu, medic UPU SMURD.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al ISU Galaţi, Rebeca Popa, a precizat:

„În urma situaţiei seismice resimţite noaptea trecută pe teritoriul judeţului Galaţi, au fost înregistrate nouă apeluri 112, majoritatea semnalând atacuri de panică, dar şi o persoană care a prezentat leziuni la nivelul capului în timp ce se evacua din locuinţă. Echipajele de pompieri gălăţeni au desfăşurat misiuni de patrulare post-seismică atât în mediul urban, cât şi în mediul rural.”

„Cel mai puternic cutremur din acest an”

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din casele oamenilor arată haosul din timpul seismului: obiecte care se prăbuşesc, părinţi care îşi iau copiii în braţe şi animale de companie care fug speriate.

Cei aflaţi la etajele superioare ale blocurilor sau în hoteluri au simţit cel mai intens zguduiturile.

„Ne-a trezit din somn, mi-a fost teamă. Am stat la hotel, la etajul 7, şi a fost foarte intens şi de durată. Cred că este cel mai puternic din acest an”, povesteşte un turist.

„L-am simţit chiar tare. Ne-am speriat foarte mult pentru băiatul nostru, care era aici, la Galaţi, la etajul 3”, spune o femeie din judeţ.

Echipele de intervenţie ale pompierilor au verificat structurile sensibile şi clădirile din judeţ. Din fericire, la Galaţi nu s-au înregistrat pagube majore, fiind semnalate doar câteva cărămizi căzute de pe un horn.

În judeţul vecin, la Brăila, seismul a fost de asemenea resimţit puternic, producându-se avarii materiale – un horn de casă s-a prăbuşit în totalitate, din fericire fără a exista victime.

Cutremurul produs în zona seismică Vrancea a pus în alertă nu doar judeţul Galaţi şi mare parte din ţară, ci a fost perceput şi dincolo de graniţe, stârnind îngrijorare în rândul populaţiei.

Sursa video: Facebook / Alexandru George

Sursa video: Gabriela Căpraru