Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat începerea pregătirilor pentru Parada Militară Naţională organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, marţi, 1 decembrie 2026, începând cu ora 11:00, în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti.

Potrivit datelor transmise de MApN, la ceremonia oficială vor lua parte:

Peste 2.000 de militari şi specialişti din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

Aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave militare şi ale structurilor de ordine publică.

În acest an, publicul va putea vedea atât în blocul de defilare, cât şi în cadrul expoziţiei statice din zona Arcului de Triumf, tehnică militară modernă intrată în înzestrarea Armatei Române în ultimii ani.

Antrenamente în Bucureşti şi repetiţie în Ghencea

Antrenamentele detaşamentelor participante au început deja în unităţile militare din garnizoana Bucureşti şi vor continua în zona Pieţei Arcul de Triumf. De asemenea, o repetiţie programată pentru data de 25 noiembrie 2026 va avea loc în Complexul de poligoane Ghencea.

Reprezentanţii MApN precizează că, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne şi autorităţile locale, vor fi luate măsuri pentru a limita impactul deplasărilor de tehnică militară asupra traficului rutier din Capitală.