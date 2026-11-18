Un gest concret de solidaritate şi sprijin pentru pacienţii internaţi în spitale a avut loc marţi, 17 noiembrie 2026, în municipiul Brăila. La iniţiativa Arhiepiscopiei Dunării de Jos, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Protoieria Brăila a organizat o amplă acţiune de donare de sânge, menită să contribuie la refacerea stocurilor din unităţile medicale.

Potrivit informaţiilor transmise de purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pr. Rareş Bucur, încă de la primele ore ale dimineţii, 70 de persoane din Protopopiatul Brăila — preoţi, credincioşi şi tineri voluntari — s-au prezentat la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Brăila pentru a dona sânge.

Acţiunea se înscrie în parteneriatul constant dintre Protoieria Brăila şi Centrul Regional de Transfuzie Sanguină şi a avut ca obiectiv nu doar colectarea imediată de sânge, ci şi încurajarea persoanelor apte medical să devină donatori fideli, care să revină periodic la centrele de recoltare.

Campania continuă şi la centrul de transfuzii din Galaţi

Demersul face parte din campania umanitară naţională „Donează sânge, salvează o viaţă!”, iniţiată de Patriarhia Română cu sprijinul Ministerului Sănătăţii. Reprezentanţii Eparhiei anunţă că această campanie va continua şi în perioada următoare, atât la centrul de transfuzii din Brăila, cât şi la cel din Galaţi.

Specialiştii reamintesc faptul că nevoia de sânge la nivel naţional rămâne ridicată, sistemul medical având nevoie de 800.000 – 1.000.000 de donări anual. Pot dona sânge cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani, cu o greutate de peste 50 kg şi o stare bună de sănătate, o singură donare putând salva până la trei vieţi.