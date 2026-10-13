Campanie de vaccinare antigripală 2026–2027: 27 de farmacii autorizate în Galați. Unde vă puteți imuniza direct la farmacist

Vaccinul antigripal pentru sezonul 2026–2027 a sosit oficial în farmacii, aducând o facilitate majoră pentru cetățeni: în unitățile autorizate, serul poate fi administrat direct de către farmacist. Conform celei mai recente liste publicate de Ministerul Sănătății pe 25 martie 2026, la nivelul județului Galați sunt active 27 de farmacii în care gălățenii se pot imuniza rapid, fără a mai fi necesară o programare la cabinetul medicului de familie.

Pentru a facilita accesul cetățenilor, platforma independentă HartaFarmacii.ro a integrat o secțiune interactivă unde pot fi localizate aceste unități autorizate din Galați, completate cu adrese clare, numere de telefon și program de funcționare, acolo unde sunt disponibile. Deși baza de date este în continuă actualizare și unele farmacii se află încă în curs de cartografiere, instrumentul digital reprezintă un ghid esențial de orientare în teren. La nivel național, statisticile oficiale indică existența a 374 de farmacii active în acest program, cu mențiunea că județele Alba, Ialomița, Neamț și Teleorman nu figurează cu nicio unitate înscrisă.

Persoanele care beneficiază de vaccin compensat integral sau parțial (cum sunt copiii, gravidele, persoanele de peste 65 de ani sau pacienții cu afecțiuni cronice) trebuie să ridice serul pe baza unei rețete electronice, care are o valabilitate de maximum 30 de zile. Totuși, din cauza faptului că stocurile de vaccin și orarul personalului calificat diferă de la o unitate la alta, se recomandă insistent ca cetățenii să sune la farmacie înainte de a pleca la drum pentru a confirma disponibilitatea serului și programul de vaccinare din ziua respectivă.