Reacția Primăriei Galați după amenda Gărzii de Mediu: Lucrările de pe Faleză continuă și nu au fost găsite nereguli la arbori

Primăria municipiului Galați a emis o serie de precizări oficiale în urma sancțiunii aplicate recent de comisarii Gărzii de Mediu pe șantierul de modernizare a Falezei Dunării. Reprezentanții municipalității subliniază că lucrările sunt în plină desfășurare, complet autorizate și finanțate din fonduri europene, nefiind în niciun moment în pericol de a fi sistate. Sancțiunea contravențională aplicată de autoritățile de mediu a vizat exclusiv constructorul și a avut ca obiect deficiențe de organizare.

Conform Compartimentului de presă al instituției, verificările comisarilor au identificat probleme ce țin strict de depozitarea materialelor, delimitarea zonelor de lucru și organizarea generală a șantierului. Primăria dezminte ferm informațiile apărute în spațiul public privind eventuale tăieri ilegale sau afectări ale vegetației: „Nu au fost identificate nereguli în legătură cu arborii de pe faleză! Constructorii vor remedia situațiile semnalate de Garda de Mediu, iar investiția va continua cu respectarea tuturor măsurilor asumate prin proiect și prin acordul de mediu”.

Municipalitatea reamintește că modernizarea Falezei Dunării reprezintă cel mai mare proiect de acest tip de pe întreg cursul românesc al fluviului. La finalul amplelor lucrări de reabilitare, Galațiul va beneficia de o „Faleză verde”, suprafața urmând să fie îmbogățită cu 3.000 de arbori în plus față de configurația inițială. De asemenea, spațiul modernizat va pune în valoare colecția impresionantă de lucrări de artă din metal, unică la nivel internațional.