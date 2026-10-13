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    Lovitură de teatru: De ce a fost reținut Cuzin Toma („Firicel” din Las Fierbinți). Accident cu permisul suspendat și pozitiv la DrugTest

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Lovitură de teatru: De ce a fost reținut Cuzin Toma („Firicel” din Las Fierbinți). Accident cu permisul suspendat și pozitiv la DrugTest

Cătălin Mihai MOGANational13.10.2026

Lovitură de teatru: De ce a fost reținut Cuzin Toma („Firicel” din Las Fierbinți). Accident cu permisul suspendat și pozitiv la DrugTest

Actorul Toma Cuzin, interpretul îndrăgitului personaj „Firicel” din serialul de comedie „Las Fierbinți”, a fost reținut de polițiști în urma unui incident rutier petrecut în localitatea Peretu, județul Teleorman. Din datele oficiale ale anchetatorilor, actorul în vârstă de 49 de ani a fost implicat luni seară într-un accident soldat cu pagube materiale. Evenimentul s-a produs după ce acesta nu a păstrat distanța regulamentară în trafic și a intrat în coliziune cu autoturismul care circula în fața sa.

În momentul în care echipajele de poliție au sosit la fața locului pentru a constata tamponarea, verificările efectuate în baza de date au scos la iveală o neregulă gravă. Artistul se afla la volanul mașinii deși avea dreptul de a conduce suspendat. Ulterior, procedurile standard au adâncit problemele legale ale acestuia, după ce testarea preliminară realizată cu aparatul DrugTest a indicat un rezultat pozitiv pentru consumul de substanțe interzise.

Ca urmare a acestor constatări, Cuzin Toma a fost condus imediat la o unitate spitalicească pentru prelevarea de mostre biologice de sânge, necesare pentru stabilirea cu exactitate a substanțelor consumate. Pe numele său a fost emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar cazul este cercetat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede. Aceasta nu este prima abatere penală a actorului, el având antecedente similare în trecut.

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