Mai multe corpuri de clădire ale Universităţii „Dunărea de Jos”, cum ar fi cel central, dar şi de la facultăţile de Administrarea Afacerilor sau Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, au suferit pagube după cutremur.

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor (FEAA)

Se vor face evaluări, toate sunt asigurate. În cazul Chimiei Alimentare, aici era în risc seismic clădirea, dar deja este într-un proiect de reabilitare.

Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor (SIA)

Şi la Liceul „Emil Racoviţă”, cutremurul a afectat şi mai mult zona deja tasată a liceului.

Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Galați