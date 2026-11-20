Fostul internațional român Gabriel Tamaș (43 de ani) a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din București, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe după ce ar fi agresat doi bărbați pe o stradă din Sectorul 3. Potrivit informațiilor citate de Orange Sport, scandalul a pornit miercuri, când un apel la 112 a semnalat un conflict între trei persoane.

La sosirea echipajelor de la Secția 27 Poliție, agenții au găsit doi bărbați, în vârstă de 33 și 38 de ani, care prezentau urme de agresiune, însă la acel moment au refuzat transportul la spital și nu au dorit să depună plângere penală. În schimb, fostul fotbalist a devenit recalcitrant față de forțele de ordine, motiv pentru care a fost încătușat și dus la secție, unde a fost sancționat contravențional cu o amendă de 2.000 de lei.

„Întrucât, la fața locului, bărbatul de 43 de ani a manifestat un comportament recalcitrant, a refuzat relaționarea și nu s-a conformat indicațiilor polițiștilor, acesta a fost încătușat, cu respectarea dispozițiilor legale, și a fost condus la sediul subunității de poliție în vederea luării măsurilor legale. Totodată, la sediul secției a fost solicitat și un echipaj medical, având în vedere faptul că bărbatul în cauză prezenta o echimoză la nivelul feței, însă acesta a refuzat transportul la spital”, a transmis Poliția Capitalei.

Cei doi bărbați s-au răzgândit și au depus plângere

Situația s-a complicat joi seară, când cei doi bărbați implicați în altercație au mers la poliție și au formulat plângeri penale. În baza probelor adunate, Gabriel Tamaș a fost adus cu mandat la Secția 27 și reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere legală.