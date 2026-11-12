Schimbare la conducerea Prefecturii Galaţi. George Toderaşc, înlocuit cu Claudiu Gavril

Judeţul Galaţi are un nou prefect, după ce Guvernul a decis, în şedinţa de joi, 12 noiembrie 2026, eliberarea din funcţie a lui George Toderaşc şi numirea lui Claudiu-Sorin Gavril în această funcţie. Schimbarea marchează revenirea la conducerea Prefecturii Galaţi a unui reprezentant susţinut de Partidul Social Democrat (PSD), după ce postul fusese ocupat, din aprilie 2026, de un prefect susţinut de Partidul Naţional Liberal (PNL).

Toderaşc a fost numit prefect pe 29 aprilie 2026, prin Hotărârea de Guvern nr. 338, după demisia fostului prefect Andreea Naggar, susţinută de PSD. Înainte de numirea în această funcţie, el a ocupat postul de director general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Galaţi şi a lucrat ca inspector superior în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi.

Claudiu Gavril revine la conducerea Prefecturii Galaţi

Pentru Claudiu-Sorin Gavril, numirea de astăzi reprezintă o revenire la conducerea Instituţiei Prefectului. Acesta a mai ocupat funcţia de prefect al judeţului Galaţi, fiind susţinut de PSD, mai întâi în ianuarie 2022, iar ulterior din 2023 până în aprilie 2024.

Gavril este originar din Tecuci şi are experienţă în mediul de afaceri. Înainte de prima numire ca prefect, era cunoscut şi ca lider al Uniunii Independente pentru Tecuci (UIT), formaţiune locală pe care a fondat-o. La alegerile locale din 2020 a candidat la Primăria Tecuci şi s-a clasat pe locul al doilea, obţinând şi un mandat de consilier local.

În aprilie 2024, Claudiu Gavril a demisionat din funcţia de prefect pentru a candida la Primăria Tecuci, din partea PSD. La acel moment, el a explicat că nu doreşte să deţină simultan poziţia de organizator al alegerilor şi pe cea de candidat într-o competiţie electorală.