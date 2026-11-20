Anamaria Prodan a comentat schimbările recente de la nivelul conducerii FCSB, după ce Gigi Becali a decis să le ofere roluri importante foștilor jucători Raul Rusescu și Lukasz Szukala. Impresara salută aducerea celor doi în club, dar profită de ocazie pentru a-l descrie pe finanțatorul roș-albaștrilor drept un om depășit de metodele moderne din fotbal, incluzându-se și pe sine în aceeași generație.

Potrivit declarațiilor citate de Orange Sport, agentul de jucători consideră că fotbalul actual cere o cu totul altă abordare față de perioada în care jucătorii erau urmăriți doar pe DVD-uri sau la meciuri ocazionale.

„Gigi Becali este un tip depășit. Ca mine, de altfel. Noi suntem o generație care nu a avut parte de toate aceste canale de căutare, de observare. Noi mergeam la meciuri sau ne uitam pe DVD. Nu se mai poate așa, trebuie să urmărești jucătorii. Rusescu și Szukala sunt incredibili, oamenii ăștia sunt foarte buni. Fac parte dintr-o generație care a văzut alt fotbal și caută alt fel de jucători. Nu este vorba despre FCSB sau despre alegerile lui Gigi sau Reghe, ci despre ce aducem să conducă”, a declarat Anamaria Prodan.

Impresara a adăugat că fotbalul românesc are nevoie de o schimbare reală de mentalitate și a dat exemplul propriu de la Hermannstadt, când l-a adus pe antrenorul spaniol Ruben Albes.