Primărița care și-a dus sătenii la teatru: Peste 35 de locuitori din Vaslui au venit la Galați să-și vadă propriile povești pe scenă 

O seară memorabilă plină de emoție și comunitate s-a desfășurat duminică, 1 noiembrie 2026, la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați.

Peste 35 de locuitori ai comunei Vutcani, județul Vaslui, au călătorit la Galați pentru a viziona spectacolul „Regina nopții”, scris și regizat de Leta Popescu, artista care și-a petrecut copilăria în acest sat. Deplasarea inedită a fost organizată de primărița comunei, Silviana Bahrim, care a pus la dispoziția localnicilor un autocar, oferind multora dintre ei prima întâlnire din viață cu arta teatrală.

„A fost o seară extraordinară! Am recunoscut părți din poveste, ne-am amintit și noi ce uitasem! A fost și emoționant și amuzant și toată lumea a fost mulțumită de excursie! Sunt oameni care nu au fost niciodată la teatru și mă bucur că un spectacol despre noi ne-a adus împreună! Mai vrem, mai venim! Urmează Vrabia!”

Spectacolul pornește de la o întâmplare reală din familia regizoarei, când bunicul acesteia, Simion Popescu, și-a chemat rudele anunțându-le că mai are trei zile de trăit. Reprezentația a fost dedicată memoriei acestuia, urmând un ritual al echipei de a juca fiecare piesă în amintirea unui bunic.

„În amintirea bunicului meu, echipa a primit ardei iuți și napolitane. Astea erau preferatele bunicului meu”, a mărturisit Leta Popescu.

La final, oaspeții au socializat cu actorii în decorul scenei, alături de publicul gălățean care umple sala până la refuz la fiecare reprezentație.

„Regina nopții” se bucură de un succes uriaș, având în palmares patru nominalizări la Premiile UNITER 2025, inclusiv pentru cel mai bun spectacol, și i-a adus actriței Oana Mogoș premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal, o premieră istorică pentru orașul Galați.