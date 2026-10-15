„A plecat la ceruri un preot deosebit, cu un zâmbet cald și o inimă mare”. Comunitatea din Șendreni își ia rămas-bun de la părintele Stelian Paraschiv

O pânză de tristețe și doliu s-a așternut peste comunitatea din Șendreni și peste inimile miilor de credincioși care l-au cunoscut pe părintele Stelian Paraschiv. Parohul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Movileni a trecut la cele veșnice la vârsta de 61 de ani, lăsând în urmă o parohie îngenuncheată de durere.

Moartea sa a unit în suferință credincioșii din două parohii diferite: cei din Șendreni, care își plâng duhovnicul pierdut acum, și cei din Buciumeni, unde părintele a slujit cu dragoste și un respect imens față de enoriași timp de 17 ani, în prima parte a misionariatului său.

Mesajele enoriașilor care au inundat spațiul online arată ce urme adânci a lăsat părintele în inimi: „A predicat cu dăruire și lacrimi în ochi! Un preot deosebit, cu o inimă mare și mereu cu zâmbetul pe buze”.

Pierderea este resimțită profund și la nivelul administrației locale, primarul comunei Șendreni, Zamfira Burlacu, transmițând un mesaj plin de pioșenie: „Cu durere sufletească vă anunţăm trecerea la cele veşnice a părintelui Stelian Paraschiv. A fost un slujitor al Bisericii şi al comunității noastre, care a lăsat în urmă amintirea unui om cu suflet mare, iubitor, cald şi mereu gata să ofere o mână de ajutor celor aflaţi în nevoie”.

Datele oficiale transmise de Arhiepiscopia Dunării de Jos arată o viață complet închinată altarului și zidirii sufletești. Născut la 9 decembrie 1965, părintele Stelian a absolvit Seminarul Teologic din Buzău și Facultatea de Teologie din Pitești. Dincolo de parohiile sale, acesta s-a ostenit exemplar între anii 2023 și 2025, ridicând din temelii noua biserică și clopotnița din localitatea Șerbeștii Vechi, efort încununat cu primirea rangului de iconom stavrofor.

Trupul neînsuflețit a fost depus la biserica „Sfinții Gheorghe, Modest și Ecaterina” din municipiul Galați, unde astăzi, în această amiază, a fost săvârșită slujba înmormântării.

Sursa foto: Primăria Șendreni