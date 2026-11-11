Now Reading: Final dezamăgitor: Oţelul a avut ghinion la Botoşani şi a terminat pe locul 14 turul Superligii

1
  • 01

    Final dezamăgitor: Oţelul a avut ghinion la Botoşani şi a terminat pe locul 14 turul Superligii

Light Dark

Final dezamăgitor: Oţelul a avut ghinion la Botoşani şi a terminat pe locul 14 turul Superligii

Catalin RĂDULESCUSport11.11.2026

Final dezamăgitor: Oţelul a avut ghinion la Botoşani şi a terminat pe locul 14 turul Superligii

Oţelul Galaţi a remizat în cea de-a 15-a etapă din Superligă în deplasare, scor final 1-1 cu FC Botoşanii. Oţelarii au condus după reuşita lui Pedro Nuno (min.69), dar au fost egalaţi în extremis în min.90+4 la ultima fază.

Oţelul Galaţi a ratat victoria la Botoşani, după ce a fost egalată la ultima fază

„E dezamăgitor ca rezultat, dar băieţii au făcut un meci grozav. Am controlat meciul în mare parte fără minge, dar în a doua am produs situaţii de a marca. E nedrept, că la ultima minge am pierdut două puncte. În a doua repriză am greşit doar ultima minge. Am luptat, sunt mândru de fotbalişti. E greu să contracarezi mereu mingile lungi şi mingea a doua, dar trebuie să luptăm şi să continuăm. Concluziile sunt la finalul campionatului. Trecem printr-o perioadă grea, dar acest moment era dinaintea sosirii noastre. Trebuie să construim ceva mai bun, iar acum suntem mai buni, luptăm în fiecare meci, controlăm fiecare meci, dar ne lipseşte norocul. Fotbaliştii dau totul să câştige, iar aici am venit cu strategia proprie care a funcţionat. Nivelul Superligii este bun, cu meciuri, jucători şi antrenori buni. E dificil, dar este fotbal. Încercăm să ne bucurăm cu jucătorii şi simţim că sunt jucători cu identitate care să îmbrace tricoul Oţelului. Curând sper ca soarta să se schimbe, iar dacă jucăm aşa cu siguranţă se va schimba”, a declarat antrenorul de la Oţelul Galaţi, Rui Duarte.

Final dezamăgitor: Oţelul a avut ghinion la Botoşani şi a terminat pe locul 14 turul Superligii

Rezultate complete din cea de-15-a etapă: UTA – Petrolul 0-1, FC Argeş – Dinamo 2-1, FK Csikszereda – U Cluj 0-0, Farul – Rapid 1-1, FCSB – Corvinul 0-1, Sepsi OSK – FC Voluntari 2-1, CFR Cluj – U Craiova 0-0, FC Botoşani – OŢELUL GALAŢI 1-1.

Clasament

  1. U Craiova 33 puncte
  2. Dinamo 33 p
  3. Rapid 31 p
  4. Petrolul 27 p
  5. U Cluj 26 p
  6. Farul 24 p
  7. Corvinul 22 p
  8. FCSB 21 p
  9. CFR Cluj 19 p
  10. UTA 18 p
  11. Sepsi OSK 18 p
  12. FC Botoşani 15 p
  13. FC Argeş 15 p
  14. OŢELUL GALAŢI 13 p
  15. FC Voluntari 8 p
  16. FK Csikszereda 6 p

Programul celei de-a 16-a etape: Vineri, 20 noiembrie: FC Botoşani – FC Voluntari, ora 17.30, Farul – U Cluj, ora 20.30; Sâmbătă, 21 noiembrie: FK Csikszereda – Corvinul, ora 15.00, CFR Cluj – OŢELUL GALAŢI, ora 17.30, Dinamo – Petrolul, ora 20.30; Duminică, 22 noiembrie: UTA – U Craiova, ora 17.30, FC Argeş – FCSB, ora 20.30; Luni, 23 noiembrie: Sepsi OSK – Rapid, ora 20.30.

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote0PointsDownvote

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

0In Love0Happy0Not Sure0OMG0Angry0Sad0LOL0Cry0Silly0Crazy

Leave a reply

Articole similare

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

455 voturi MonitorulDeGalati.ro

BeautyStartupconsultanta achizitii publiceAdmitereDetectivMica Publicitate 2OnReminderVeterinar

Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp