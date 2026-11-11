Final dezamăgitor: Oţelul a avut ghinion la Botoşani şi a terminat pe locul 14 turul Superligii

Oţelul Galaţi a remizat în cea de-a 15-a etapă din Superligă în deplasare, scor final 1-1 cu FC Botoşanii. Oţelarii au condus după reuşita lui Pedro Nuno (min.69), dar au fost egalaţi în extremis în min.90+4 la ultima fază.

„E dezamăgitor ca rezultat, dar băieţii au făcut un meci grozav. Am controlat meciul în mare parte fără minge, dar în a doua am produs situaţii de a marca. E nedrept, că la ultima minge am pierdut două puncte. În a doua repriză am greşit doar ultima minge. Am luptat, sunt mândru de fotbalişti. E greu să contracarezi mereu mingile lungi şi mingea a doua, dar trebuie să luptăm şi să continuăm. Concluziile sunt la finalul campionatului. Trecem printr-o perioadă grea, dar acest moment era dinaintea sosirii noastre. Trebuie să construim ceva mai bun, iar acum suntem mai buni, luptăm în fiecare meci, controlăm fiecare meci, dar ne lipseşte norocul. Fotbaliştii dau totul să câştige, iar aici am venit cu strategia proprie care a funcţionat. Nivelul Superligii este bun, cu meciuri, jucători şi antrenori buni. E dificil, dar este fotbal. Încercăm să ne bucurăm cu jucătorii şi simţim că sunt jucători cu identitate care să îmbrace tricoul Oţelului. Curând sper ca soarta să se schimbe, iar dacă jucăm aşa cu siguranţă se va schimba”, a declarat antrenorul de la Oţelul Galaţi, Rui Duarte.