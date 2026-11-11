VIDEO: Mult așteptatul Drum Expres Brăila – Galați (DEx6) a intrat pe ultima sută de metri

Mult așteptatul Drum Expres Brăila – Galați (DEx6) a intrat pe ultima sută de metri, atingând un progres fizic de 98%. Anunțul a fost făcut marți, 10 noiembrie, de ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, care a detaliat stadiul intervențiilor rămase pe șantier înainte de deschiderea circulației.

Potrivit datelor oficiale prezentate de Ministerul Transporturilor și citate de Mediafax, constructorul român UMB își concentrează acum toate eforturile pe punctul critic al proiectului: finalizarea podului hobanat peste râul Siret, precum și pe ultimele finisaje ale traseului de 10,76 kilometri.

Stadiul exact al lucrărilor la podul peste Siret

Deși restul drumului de mare viteză este aproape complet finalizat, podul hobanat necesită încă o serie de etape tehnice esențiale. Conform informațiilor publicate de Economedia, situația în teren arată astfel:

Montarea hobanelor: Au fost instalate și tensionate 64 din totalul celor 96 de hobane prevăzute pe ambele căi.

Au fost instalate și tensionate 64 din totalul celor 96 de hobane prevăzute pe ambele căi. Montarea dalelor: Pe structura podului au fost montate 32 din cele 204 dale prefabricate, urmând ca antreprenorul să continue montarea, armarea și monolitizarea celorlalte 172 de elemente.

Pe structura podului au fost montate 32 din cele 204 dale prefabricate, urmând ca antreprenorul să continue montarea, armarea și monolitizarea celorlalte 172 de elemente. Finisaje și siguranță: În paralel, echipele lucrează la trasarea marcajelor orizontale și la finalizarea ultimelor detalii la spațiile de servicii.

În etapa imediat următoare, după finalizarea montajului dalelor, urmează aplicarea hidroizolației pe podul hobanat, instalarea parapetelor de siguranță și așternerea straturilor finale de asfalt.

Ministrul Transporturilor: „Vom continua să urmărim evoluția șantierului”

Ministrul Ștefan Ovidiu Popa a dat asigurări că monitorizarea șantierului va continua până la îndeplinirea tuturor normelor tehnice necesare pentru siguranța traficului, notează ARENA Construcțiilor.

„Vom continua să urmărim evoluția șantierului până când toate lucrările vor fi încheiate și vor fi îndeplinite condițiile tehnice necesare pentru deschiderea circulației în siguranță”, a declarat ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa.

Proiectul de 10,76 kilometri are un buget de 449,4 milioane de lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transport.