Microsoft Word renunță la compatibilitatea cu documentele vechi

Microsoft pregătește o schimbare importantă pentru aplicația Word, renunțând la anumite funcții din modul de compatibilitate utilizat pentru deschiderea documentelor create cu versiuni mai vechi ale programului. Sunt vizate în special fișierele realizate cu Word 2010 și edițiile anterioare, care ar putea avea probleme de formatare după aplicarea modificărilor.

Vestea bună este că documentele respective nu vor deveni complet inaccesibile. Acestea vor putea fi deschise în continuare, însă aspectul original nu va mai fi garantat. Utilizatorii s-ar putea confrunta cu modificări ale formatării, ale spațierii și ale numărului de pagini, dar și cu deplasarea imaginilor sau a elementelor grafice în alte poziții decât cele stabilite inițial.

Schimbarea îi poate afecta în special pe cei care păstrează arhive digitale consistente, cu documente create în urmă cu mulți ani. Dacă ai astfel de fișiere, ar fi indicat să verifici ce versiuni Word au fost folosite pentru crearea lor și să păstrezi, eventual, un calculator cu o versiune mai veche de Microsoft Office, capabilă să le afișeze corect.

Potrivit notificării MC1551147, publicată în Admin Center pentru abonații Microsoft 365, compania va retrage anumite opțiuni asociate funcției Word Compatibility Mode din versiunea desktop a aplicației Word.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu această funcție, Compatibility Mode este mecanismul prin care Word asigură deschiderea documentelor create cu versiuni mai vechi ale aplicației, păstrând pe cât posibil formatarea și aspectul original. Eliminarea anumitor capabilități din acest mod ar putea face ca documentele realizate în Word 2010 sau în ediții anterioare să fie afișate diferit în versiunile mai noi ale aplicației incluse în Microsoft 365.

Microsoft nu a precizat exact ce opțiuni vor dispărea, justificând decizia prin dorința de a simplifica „gestionarea aspectului documentelor din Word” și de a asigura o experiență mai uniformă pe toate platformele.

Există totuși o veste bună pentru utilizatorii care folosesc versiuni Microsoft Office cu licență perpetuă, cumpărate separat de abonamentul Microsoft 365. Aceștia nu ar trebui să fie afectați imediat de modificările anunțate. Totuși, viitoarele ediții Office ar putea renunța treptat la compatibilitatea completă cu documentele create cu versiuni foarte vechi de Word.

Modificările vor fi implementate în două etape:

Decembrie 2026: începerea implementării în versiunile Word pentru Windows.

Mai 2027: implementarea modificărilor în versiunile Word pentru Mac.

După aplicarea actualizărilor, documentele vechi ar putea suferi modificări nedorite: paragrafele și textele pot fi reorganizate, spațierea poate fi diferită, numărul de pagini se poate modifica, iar imaginile și formele grafice pot ajunge în alte poziții sau chiar pe pagini diferite.

Prin urmare, dacă depinzi de documente Word create cu mai bine de 15 ani în urmă, ar fi prudent să le verifici și să păstrezi copii în formate alternative, precum PDF, înainte ca noile modificări să ajungă pe calculatoarele tale.