Doliu la Hollywood: RJ Mitte, actorul din serialul „Breaking Bad” a murit la 34 de ani

Lumea cinematografiei a primit o veste tragică la începutul acestei săptămâni, odată cu anunţul trecerii în nefiinţă a actorului RJ Mitte, recunoscut la nivel mondial pentru interpretarea personajului Walter White Jr. din fenomenul de televiziune „Breaking Bad”. Potrivit unor publicaţii de prestigiu precum The Hollywood Reporter, Variety şi TMZ, actorul în vârstă de doar 34 de ani s-a stins din viaţă luni, în Brownsville, statul Texas.

Deşi o cauză oficială a decesului nu a fost comunicată public deocamdată de către familie, un oficial al comitatului a declarat pentru jurnaliştii americani că ar fi vorba despre o sinucidere. Vestea a căzut ca un trăsnet asupra industriei şi a fanilor, mai ales în contextul în care Mitte fusese activ profesional până în ultimele zile, participând la podcasturi şi promovându-şi cel mai nou film, „Talking to Strangers”.

Dincolo de cariera sa actoricească, RJ Mitte a fost o voce extrem de puternică şi respectată pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Suferind de paralizie cerebrală în viaţa reală, diagnostic pe care l-a împărtăşit şi cu personajul care l-a consacrat, el a reuşit să transforme propria experienţă într o platformă globală dedicată conştientizării şi incluziunii. Reprezentanţii săi au subliniat, într-un comunicat oficial, că actorul a adus mereu o doză unică de autenticitate rolurilor sale şi a luptat neobosit pentru a dărâma stereotipurile de la Hollywood.

Cu un devotament exemplar, Mitte a activat în calitate de ambasador pentru United Cerebral Palsy şi Shriners Children’s, coordonând în acelaşi timp propria asociaţie caritabilă, Mitte Foundation, prin care a sprijinit şi a finanţat numeroase iniţiative filantropice. (sursa hotnews.ro)