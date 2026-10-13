Now Reading: COD GALBEN de vânt puternic în Galați și județele vecine. Rafalele vor atinge 70 km/h, iar vremea devine deosebit de rece

1
  • 01

    COD GALBEN de vânt puternic în Galați și județele vecine. Rafalele vor atinge 70 km/h, iar vremea devine deosebit de rece

Light Dark

COD GALBEN de vânt puternic în Galați și județele vecine. Rafalele vor atinge 70 km/h, iar vremea devine deosebit de rece

Cătălin Mihai MOGAȘtirea zilei13.10.2026

COD GALBEN de vânt puternic în Galați și județele vecine. Rafalele vor atinge 70 km/h, iar vremea devine deosebit de rece

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă pentru cursul zilei de miercuri, 14 octombrie, între orele 10:00 și 18:00. Alerta vizează direct sudul Moldovei, inclusiv județul Galați, alături de estul Munteniei și întreaga regiune a Dobrogei. În acest interval, meteorologii avertizează că vântul va prezenta episoade de intensificare susținută, cu viteze la rafală ce vor înregistra valori cuprinse între 50 și 70 km/h.

Această alertă se suprapune peste o informare meteorologică mai amplă, valabilă de astăzi, 13 octombrie, de la ora 10:00, până miercuri, 14 octombrie, la ora 18:00. Pe lângă vântul care va sufla cu 45…55 km/h în Dobrogea, estul Munteniei și jumătatea de sud a Moldovei, fenomenele vor cuprinde local și regiunile Banat și Crișana, cu rafale de până la 35…45 km/h. La munte, în zona înaltă a Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele vor fi extrem de violente, atingând viteze de 60…80 km/h.

Pe parcursul zilei de marți, ploile moderate cantitativ vor continua în cea mai mare parte a Olteniei și în Dobrogea, unde izolat se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp. De asemenea, la altitudini de peste 1500 de metri, cu precădere în Carpații Meridionali, temperaturile scăzute vor transforma ploile în precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. ANM precizează că vremea va fi mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă a anului, iar mesajele meteorologice vor fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor.

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote0PointsDownvote

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

0In Love0Happy1Not Sure1OMG1Angry1Sad0LOL1Cry0Silly1Crazy

Leave a reply

Articole similare

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

260 voturi MonitorulDeGalati.ro
Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp