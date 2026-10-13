COD GALBEN de vânt puternic în Galați și județele vecine. Rafalele vor atinge 70 km/h, iar vremea devine deosebit de rece

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă pentru cursul zilei de miercuri, 14 octombrie, între orele 10:00 și 18:00. Alerta vizează direct sudul Moldovei, inclusiv județul Galați, alături de estul Munteniei și întreaga regiune a Dobrogei. În acest interval, meteorologii avertizează că vântul va prezenta episoade de intensificare susținută, cu viteze la rafală ce vor înregistra valori cuprinse între 50 și 70 km/h.

Această alertă se suprapune peste o informare meteorologică mai amplă, valabilă de astăzi, 13 octombrie, de la ora 10:00, până miercuri, 14 octombrie, la ora 18:00. Pe lângă vântul care va sufla cu 45…55 km/h în Dobrogea, estul Munteniei și jumătatea de sud a Moldovei, fenomenele vor cuprinde local și regiunile Banat și Crișana, cu rafale de până la 35…45 km/h. La munte, în zona înaltă a Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele vor fi extrem de violente, atingând viteze de 60…80 km/h.

Pe parcursul zilei de marți, ploile moderate cantitativ vor continua în cea mai mare parte a Olteniei și în Dobrogea, unde izolat se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp. De asemenea, la altitudini de peste 1500 de metri, cu precădere în Carpații Meridionali, temperaturile scăzute vor transforma ploile în precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. ANM precizează că vremea va fi mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă a anului, iar mesajele meteorologice vor fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor.