Atac ucrainean cu drone asupra uneia dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Incendii și explozii la complexul Kirishi

Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia a fost ținta unui atac cu drone ucrainene în cursul nopții trecute. Complexul industrial Kirishi, situat în regiunea Leningrad, la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina și în apropiere de Sankt Petersburg, a fost cuprins de flăcări în urma loviturilor. Guvernatorul regiunii, Aleksandr Drozdenko, a declarat că apărarea antiaeriană rusă ar fi interceptat 113 drone, relatează Dialog.

Ținta atacului a fost rafinăria Kirishi, cunoscută și sub denumirea de Kirishinefteorgsintez (KINEF), unul dintre cele mai importante obiective ale infrastructurii energetice rusești.

Conform primelor evaluări realizate de analiști OSINT, o instalație destinată prelucrării primare a petrolului a fost cuprinsă de flăcări, în timp ce alte două unități industriale ar fi fost lovite.

Pe rețelele sociale au fost publicate imagini surprinse în zona complexului industrial, în care se pot observa explozii puternice și incendii de amploare, vizibile de la distanță.

Guvernatorul regiunii Leningrad a confirmat că dronele au lovit zona industrială din orașul Kirishi. Aleksandr Drozdenko a susținut că sistemele de apărare antiaeriană au doborât 113 aparate de zbor fără pilot deasupra regiunii. Oficialul a mai precizat că fragmentele unei drone au lovit un apartament dintr-un bloc de locuințe, iar familia care locuia acolo a fost evacuată.

A doua cea mai mare rafinărie din Rusia, cu o capacitate de procesare de 21 de milioane de tone anual

Rafinăria Kirishi este a doua ca mărime din Rusia, având o capacitate anuală de procesare de aproximativ 20-21 de milioane de tone de petrol. Complexul asigură o parte importantă din aprovizionarea cu produse petroliere a regiunii de nord-vest a țării, inclusiv a orașului Sankt Petersburg, și furnizează combustibil pentru aviație aeroportului Pulkovo.

Instalația produce benzină, motorină, kerosen, păcură, bitum și alte produse petroliere esențiale pentru sectorul industrial și pentru transporturile din regiune.

Rafinăria este deținută de Surgutneftegaz, unul dintre cei mai mari și mai opaci giganți petrolieri din Rusia. Compania a făcut obiectul mai multor investigații jurnalistice privind presupusele legături financiare cu persoane din cercul apropiat al președintelui Vladimir Putin.

Investigații privind presupusele legături financiare cu apropiații lui Putin



În martie 2023, Centrul Dossier a publicat o investigație referitoare la structura complexă de proprietate a Surgutneftegaz și la conexiunile acesteia cu persoane apropiate liderului de la Kremlin.

Potrivit jurnaliștilor de investigație, Piotr Kolbin și Ghenadi Timcenko ar fi controlat aproape jumătate din exporturile companiei, în timp ce beneficiarii reali ar fi fost ascunși în spatele unei rețele complicate de entități juridice.

Investigația a evidențiat și dimensiunea impresionantă a rezervelor financiare ale companiei. Conform datelor prezentate de Centrul Dossier, conturile și depozitele Surgutneftegaz ar fi însumat aproximativ 57,5 miliarde de dolari.

Una dintre sursele publicației a avansat ipoteza că aceste fonduri ar putea fi acumulate în beneficiul personal al lui Vladimir Putin. Această presupunere nu a fost însă susținută de dovezi care să demonstreze că liderul rus este proprietarul banilor.

După declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, Surgutneftegaz a renunțat la publicarea rapoartelor financiare detaliate, astfel că valoarea actuală a rezervelor sale nu mai poate fi stabilită cu exactitate.

Atât compania Surgutneftegaz, cât și rafinăria Kirishi sunt vizate de sancțiuni occidentale, inclusiv de măsuri restrictive impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană.

Rafinăria Kirishi, lovită în repetate rânduri de drone ucrainene



Atacul din noaptea trecută nu este primul asupra complexului industrial Kirishi. Rafinăria a mai fost vizată de drone ucrainene în 30 august, când două instalații de prelucrare a petrolului au suferit avarii.

În urma acelui atac, activitatea de procesare a rafinăriei a fost suspendată integral, potrivit informațiilor publicate la momentul respectiv de presa internațională.