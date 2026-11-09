47 de persoane, suspectate că au fraudat sistemul de încărcare a mașinilor electrice PPC Blue. Prejudiciul depășește 158.000 de lei

Procurorii anchetează o amplă schemă de fraudare a sistemului de încărcare a autovehiculelor electrice operat de PPC Blue, în care ar fi fost implicate 47 de persoane. Suspecții ar fi creat și utilizat peste 1.100 de conturi false în aplicația companiei, prin intermediul cărora ar fi încărcat mașini electrice fără să achite energia consumată. Prejudiciul estimat se ridică la 158.355 de lei.

În cadrul anchetei, luni au fost efectuate 30 de percheziții domiciliare. Acțiunea face parte din operațiunea „Jupiter 6”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, potrivit unui comunicat al Parchetului General, citat de Agerpres.

Cele 30 de mandate de percheziție au fost puse în executare de procurorul de caz și de polițiștii judiciari din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Combatere a Infracțiunilor Informatice.

În acest dosar, 47 de persoane sunt suspectate de comiterea infracțiunilor de furt și fals informatic.

Peste 1.100 de conturi false, folosite pentru încărcarea mașinilor electrice



Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în perioada 3 iunie – 30 septembrie 2025. În acest interval, cele 47 de persoane ar fi creat și utilizat fraudulos 1.114 conturi de utilizator în aplicația PPC Blue.

Pentru înregistrarea acestora ar fi fost folosite date de identificare fictive, printre care adrese de e-mail temporare, informații personale false, coduri numerice personale nereale și carduri bancare virtuale emise de furnizori de servicii financiare din afara României.

Prin intermediul conturilor respective ar fi fost inițiate 1.114 sesiuni de încărcare a autovehiculelor electrice la stațiile PPC Blue din România, fără ca serviciile să fie achitate. Prejudiciul total a fost evaluat la aproximativ 158.355 de lei.

Investigațiile au scos la iveală faptul că suspecții ar fi profitat de o vulnerabilitate a aplicației mobile, care permitea inițierea unei noi sesiuni de încărcare în decurs de 24 de ore de la prima utilizare, fără să mai fie necesară o nouă autorizare bancară pentru același cont.

Cum ar fi funcționat schema de fraudare



Metoda presupunea inițierea unei prime sesiuni de încărcare, pentru care era autorizată o tranzacție bancară de valoare redusă. Ulterior, sesiunea era întreruptă rapid, iar utilizatorul pornea o a doua încărcare.

În cadrul celei de-a doua sesiuni erau consumate cantități mult mai mari de energie electrică, fără ca plata aferentă serviciului să mai fie efectuată.

Anchetatorii au mai stabilit că persoanele care se ocupau de crearea conturilor false le-ar fi pus ulterior la dispoziția altor utilizatori. Acestea erau folosite pentru încărcarea mai multor autovehicule electrice, în schimbul unor sume de bani mai mici decât tarifele oficiale practicate de operator.

Rețeaua ar fi fost coordonată prin WhatsApp



Potrivit procurorilor, organizarea activității s-ar fi realizat prin intermediul platformei de comunicare WhatsApp. Transferurile de bani pentru energia electrică utilizată ar fi fost efectuate prin diverse aplicații de transfer financiar.

Cele 47 de persoane sunt urmărite penal pentru furt și fals informatic.

Ancheta vizează stabilirea întregii activități infracționale, a rolului fiecărui suspect și a modului în care vulnerabilitatea aplicației PPC Blue a fost exploatată pentru obținerea frauduloasă a serviciilor de încărcare.