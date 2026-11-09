Patronatul IMM Galați susține transportatorii: Revendicări majore pentru Guvern

Patronatul IMM Galaţi susţine demersul Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT), organizaţie membru a IMM ROMÂNIA, care a purtat o serie de negocieri decisive în cadrul unei întâlniri de lucru cu ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa. La masa discuţiilor au fost prezenţi şi reprezentanţii Direcţiei de Transport, ARR, ISCTR şi CNAIR, prilej cu care au fost expuse problemele critice cu care se confruntă sectorul transporturilor rutiere din ţară şi au fost avansate soluţii urgente de redresare.
Pentru a evita blocajele economice din domeniu și pentru a asigura menținerea competitivității pe piață, reprezentanții industriei au avansat un pachet urgent de revendicări:
Necesitatea adoptării rapide a acestui pachet de măsuri a fost subliniată direct de conducerea federaţiei. Beniamin Lucescu, preşedintele FORT, a declarat: „Transportatorii români au nevoie de aceste măsuri concrete. Reducerea fiscalităţii, combaterea pirateriei şi eliminarea concurenţei neloiale sunt condiţii esenţiale pentru menţinerea competitivităţii şi funcţionarea corectă a pieţei transporturilor.”
La rândul său, Florin Jianu, preşedintele IMM România, a reiterat sprijinul ferm pentru revendicările sectorului rutier: „Transporturile reprezintă un sector strategic pentru economia naţională şi pentru activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii. IMM ROMÂNIA susţine solicitările FORT şi consideră necesară adoptarea acestor măsuri care să reducă presiunea costurilor şi să asigure un mediu concurenţial echitabil.”
În urma întrevederii, FORT, IMM ROMÂNIA şi Ministerul Transporturilor au convenit permanentizarea dialogului instituţional şi stabilirea unui calendar concret pentru implementarea soluţiilor discutate.