Patronatul IMM Galați susține transportatorii: Revendicări majore pentru Guvern

Patronatul IMM Galaţi susţine demersul Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT), organizaţie membru a IMM ROMÂNIA, care a purtat o serie de negocieri decisive în cadrul unei întâlniri de lucru cu ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa. La masa discuţiilor au fost prezenţi şi reprezentanţii Direcţiei de Transport, ARR, ISCTR şi CNAIR, prilej cu care au fost expuse problemele critice cu care se confruntă sectorul transporturilor rutiere din ţară şi au fost avansate soluţii urgente de redresare.

Pentru a evita blocajele economice din domeniu și pentru a asigura menținerea competitivității pe piață, reprezentanții industriei au avansat un pachet urgent de revendicări:

Prelungirea accizei reduse: Menținerea după data de 31 decembrie 2026 a schemei de restituire parțială a accizei și instituirea unui mecanism permanent și predictibil pentru motorina profesională.

Menținerea după data de 31 decembrie 2026 a schemei de restituire parțială a accizei și instituirea unui mecanism permanent și predictibil pentru motorina profesională. Majorarea diurnelor: Creșterea diurnei și a indemnizațiilor acordate conducătorilor auto din sectorul transporturilor rutiere.

Creșterea diurnei și a indemnizațiilor acordate conducătorilor auto din sectorul transporturilor rutiere. Ieftinirea tarifelor de drum: Reducerea cu 30%, pentru o perioadă de 6 luni, a tarifelor TollRO și a rovinietei.

Reducerea cu 30%, pentru o perioadă de 6 luni, a tarifelor TollRO și a rovinietei. Stoparea pirateriei: Măsuri ferme împotriva transporturilor ilegale și consolidarea atribuțiilor de control ale ISCTR.

Măsuri ferme împotriva transporturilor ilegale și consolidarea atribuțiilor de control ale ISCTR. Digitalizarea raportărilor: Digitalizarea procedurilor și a raportărilor administrative ale operatorilor în relația cu Ministerul Transporturilor.

Digitalizarea procedurilor și a raportărilor administrative ale operatorilor în relația cu Ministerul Transporturilor. Concurență loială: Adoptarea unor măsuri concrete pentru eliminarea concurenței neloiale din întreg sectorul rutiere.

Adoptarea unor măsuri concrete pentru eliminarea concurenței neloiale din întreg sectorul rutiere. Remedierea sistemului TollRO: Corectarea deficiențelor tehnice ale sistemului TollRO, permisiunea de a anula sau modifica tichetele de rută, emiterea facturilor bilunare și respectarea termenului de 15 ianuarie 2027 pentru plata prin dispozitive OBU.

Corectarea deficiențelor tehnice ale sistemului TollRO, permisiunea de a anula sau modifica tichetele de rută, emiterea facturilor bilunare și respectarea termenului de 15 ianuarie 2027 pentru plata prin dispozitive OBU. Actualizarea legislației: Urgentarea modificării Legii nr. 226/2023 privind sistemul TollRO, prin susținerea inițiativei legislative aflate în procedură parlamentară.

Necesitatea adoptării rapide a acestui pachet de măsuri a fost subliniată direct de conducerea federaţiei. Beniamin Lucescu, preşedintele FORT, a declarat: „Transportatorii români au nevoie de aceste măsuri concrete. Reducerea fiscalităţii, combaterea pirateriei şi eliminarea concurenţei neloiale sunt condiţii esenţiale pentru menţinerea competitivităţii şi funcţionarea corectă a pieţei transporturilor.”

La rândul său, Florin Jianu, preşedintele IMM România, a reiterat sprijinul ferm pentru revendicările sectorului rutier: „Transporturile reprezintă un sector strategic pentru economia naţională şi pentru activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii. IMM ROMÂNIA susţine solicitările FORT şi consideră necesară adoptarea acestor măsuri care să reducă presiunea costurilor şi să asigure un mediu concurenţial echitabil.”

În urma întrevederii, FORT, IMM ROMÂNIA şi Ministerul Transporturilor au convenit permanentizarea dialogului instituţional şi stabilirea unui calendar concret pentru implementarea soluţiilor discutate.