România, bilanț după aproape 20 de ani în UE: 108 miliarde de euro primiți și un câștig net de peste 72 de miliarde de euro

România a încasat aproximativ 108,3 miliarde de euro din fonduri europene nerambursabile în perioada 2007-2025, în timp ce contribuția sa la bugetul Uniunii Europene s-a ridicat la aproape 36 de miliarde de euro. Astfel, țara noastră a înregistrat un sold pozitiv de peste 72 de miliarde de euro, potrivit unei analize realizate de Banca Transilvania (BT), citată de Agerpres.

Unul dintre cele mai importante beneficii ale aderării României la Uniunea Europeană este reprezentat de accesul la finanțările comunitare. Practic, pentru fiecare euro virat de România la bugetul UE, țara noastră a primit aproximativ trei euro sub formă de fonduri nerambursabile.

Acești bani au contribuit la finanțarea unor investiții importante în infrastructură, agricultură, mediul de afaceri și dezvoltarea comunităților locale, având un rol semnificativ în procesul de modernizare a economiei românești.

România a recuperat peste 30 de puncte procentuale din decalajul economic față de UE



Un alt indicator relevant al progresului înregistrat după aderare este evoluția produsului intern brut pe locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare.

Potrivit datelor prezentate de Banca Transilvania, PIB-ul pe locuitor al României a crescut de la aproximativ 44% din media Uniunii Europene în 2007, anul aderării, la circa 78% în 2025.

Prin urmare, în aproape două decenii, România a recuperat peste 30 de puncte procentuale din diferența economică față de media europeană.

Progresul nu a fost însă uniform. Ritmul dezvoltării a variat atât de la o perioadă la alta, cât și între regiunile țării, iar disparitățile economice continuă să reprezinte o provocare.

Analiza BT evidențiază contribuția antreprenorilor care au investit și și-au extins afacerile, a companiilor care au dezvoltat servicii și au creat locuri de muncă, dar și a angajaților care și-au îmbunătățit competențele sau s-au specializat în noi domenii. În același timp, comunitățile locale au beneficiat de oportunitățile și finanțările puse la dispoziție prin apartenența la Uniunea Europeană.

Peste 70% din exporturile României ajung pe piețele Uniunii Europene



Integrarea europeană a oferit companiilor românești acces la una dintre cele mai mari piețe comune din lume. Acest lucru a facilitat includerea firmelor autohtone în lanțurile europene de producție și aprovizionare, extinderea către clienți din străinătate și transferul de tehnologie și know-how.

Importanța pieței comunitare este evidențiată și de structura exporturilor României. În 2025, țara noastră a exportat bunuri în valoare totală de aproximativ 96,6 miliarde de euro, iar peste 71% din această sumă a provenit din schimburile comerciale cu statele membre ale Uniunii Europene.

Cu alte cuvinte, mai mult de șapte din zece euro obținuți din exporturile românești de bunuri sunt legați de piața comunitară.

Omer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania, consideră că România a oferit oportunități importante de dezvoltare celor care au avut încredere în potențialul său și au investit pe termen lung.

„Una dintre cele mai bune decizii personale a fost să am încredere în România. Este țara în care am trăit și am lucrat în acești 20 de ani și, privind în urmă, cred că România a oferit oportunități extraordinare celor care au avut răbdare, încredere și curaj să investească pe termen lung. Creșterea nu a fost liniară, dar a fost constantă și direcția a fost clară.

Pentru următorii ani, pariul meu rămâne România, dar care poate juca într-o ligă economică mai mare: o economie mai sofisticată, cu mai mult capital local, cu antreprenori care construiesc companii regionale și cu bănci capabile să susțină această ambiție. Sigur că mai avem multe de făcut, însă, dacă ne uităm de unde am plecat și unde suntem astăzi, avem motive să avem încredere în ceea ce putem construi mai departe”, a declarat Omer Tetik.

Mai mult capital românesc și investiții, următoarele obiective



Banca Transilvania consideră că următoarea etapă de dezvoltare a României trebuie să se concentreze pe consolidarea capitalului autohton, apariția unor companii românești cu prezență regională și creșterea productivității economice.

De asemenea, investițiile în domenii cu valoare adăugată mai mare și dezvoltarea unei economii mai sofisticate sunt esențiale pentru continuarea procesului de convergență cu statele europene dezvoltate.

România va marca, la 1 ianuarie 2027, două decenii de la aderarea la Uniunea Europeană. Bilanțul financiar al acestei perioade arată că fondurile europene au reprezentat un aport net de peste 72 de miliarde de euro pentru economia românească.