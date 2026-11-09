Atac cibernetic de amploare asupra unei bănci franceze: Hackerii ar fi furat până la 133 de milioane de dolari prin exploatarea unui furnizor extern

Grupul bancar francez Crédit Mutuel Arkéa a fost ținta unui atac cibernetic major, în urma căruia hackerii ar fi reușit să efectueze tranzacții frauduloase în valoare de până la 133 de milioane de dolari. Atacatorii ar fi exploatat infrastructura unui furnizor extern de servicii pentru a obține acces la rețeaua băncii, după care au utilizat un cont aparținând instituției pentru a transfera bani către alte organizații financiare.

Ulterior, fondurile ar fi fost convertite în criptomonede. Reprezentanții băncii susțin că banii și conturile clienților nu au fost afectate, însă incidentul a provocat întârzieri în procesarea unor transferuri și a impus suspendarea temporară a anumitor sisteme.

Primele informații despre atac au fost făcute publice pe 2 noiembrie 2026, când investigatorul specializat în fraude cu criptomonede ZachXBT a semnalat retrageri neautorizate din mai multe conturi asociate unor platforme centralizate de tranzacționare. Crédit Mutuel Arkéa a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic două zile mai târziu, fără să confirme însă valoarea exactă a prejudiciului, relatează BleepingComputer.

Cum au pătruns hackerii în rețeaua băncii franceze



Potrivit informațiilor comunicate de Crédit Mutuel Arkéa, atacatorii au obținut acces la infrastructura bancară prin intermediul platformei unui furnizor extern de servicii. Instituția nu a oferit detalii tehnice complete despre vulnerabilitatea exploatată, dar a precizat că incidentul nu a pornit de la sistemele informatice ale unui client.

După compromiterea accesului, hackerii ar fi folosit un cont propriu al băncii pentru a iniția transferuri către alte instituții financiare. Banii au fost ulterior convertiți în criptomonede, inclusiv în stablecoin-urile USDC și USDT, a căror valoare urmărește paritatea cu dolarul american.

Banca a exclus posibilitatea ca operațiunea să fi fost realizată prin intermediul conturilor clienților și a precizat că platforma Fortuneo nu a fost implicată în incident.

Reprezentanții instituției au descris atacul drept unul sofisticat și au respins ipoteza unei erori umane comise de un angajat.

Investigația este în desfășurare, iar Crédit Mutuel Arkéa colaborează cu autoritățile judiciare și poliția pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea exactă a modului în care a fost organizată operațiunea.

Grupul bancar francez are peste 5,8 milioane de membri și active evaluate la aproximativ 211,5 miliarde de euro. Dimensiunea instituției și valoarea tranzacțiilor suspecte readuc în atenție vulnerabilitățile infrastructurilor financiare și riscurile generate de colaborarea cu furnizori externi.

ZachXBT estimează un prejudiciu de 133 de milioane de dolari



Primele informații privind amploarea operațiunii au fost publicate pe 2 noiembrie de ZachXBT, investigator cunoscut pentru monitorizarea tranzacțiilor suspecte și investigarea fraudelor din sectorul criptomonedelor.

Acesta a avertizat că, în ziua precedentă, mai multe conturi de pe platforme centralizate de tranzacționare ar fi fost folosite pentru retragerea neautorizată a unor sume importante de bani.

Conform estimărilor investigatorului, atacatorii ar fi sustras până la 118 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 133 de milioane de dolari. Ulterior, fondurile ar fi fost convertite în stablecoin-uri USDC și USDT, criptomonede concepute pentru a-și menține valoarea în apropierea unui dolar.

ZachXBT a atras atenția și asupra întârzierii comunicării publice a incidentului. Potrivit acestuia, până la 3 noiembrie, atacatorii ar fi reușit deja să transfere și să spele aproximativ 30 de milioane de dolari din banii obținuți ilegal.

Investigatorul a susținut că o informare mai rapidă ar fi putut oferi autorităților europene șansa de a interveni și de a bloca o parte mai mare din fondurile transferate.

Pe 4 noiembrie, Crédit Mutuel Arkéa a confirmat atacul, dar nu a validat suma de 118 milioane de euro avansată de ZachXBT. Banca a evitat să ofere o cifră exactă, precizând totuși că prejudiciul este unul semnificativ.

Instituția a anunțat că o parte dintre fonduri au fost blocate, fără să dezvăluie valoarea recuperată sau suma care ar putea fi pierdută definitiv.

Ce le-a transmis banca franceză clienților



În comunicatul publicat pe 4 noiembrie, Crédit Mutuel Arkéa a încercat să îi asigure pe clienți că incidentul nu le-a afectat economiile sau conturile.

Potrivit reprezentanților instituției, atacul a fost izolat și se află sub control, iar operațiunile bancare sunt reluate treptat.

Cu toate acestea, măsurile adoptate pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea infrastructurii au provocat întârzieri în procesarea anumitor transferuri bancare.

Banca a emis și un avertisment privind posibila intensificare a tentativelor de phishing. Infractorii cibernetici ar putea profita de informațiile apărute în spațiul public pentru a trimite mesaje frauduloase, a se prezenta drept reprezentanți ai instituției sau a solicita date personale și bancare.

Clienții au fost sfătuiți să nu divulge informații confidențiale prin telefon sau e-mail, în special atunci când sunt contactați în mod neașteptat. Orice solicitare suspectă trebuie verificată prin contactarea directă a consilierului bancar, utilizând datele oficiale ale instituției.

Astfel de avertismente sunt importante deoarece efectele unui atac cibernetic pot continua și după eliminarea accesului hackerilor. Informațiile despre incident pot deveni instrumente pentru noi tentative de fraudă, de această dată îndreptate direct împotriva clienților.

Atacul evidențiază vulnerabilitățile furnizorilor externi de servicii



Un aspect deosebit de important al incidentului este metoda prin care atacatorii ar fi ajuns în infrastructura bancară. Aceștia nu ar fi compromis direct sistemele unui client, ci ar fi exploatat accesul prin intermediul unui furnizor extern de servicii.

Astfel de parteneriate sunt frecvente în sectorul financiar, unde băncile utilizează platforme și soluții tehnologice furnizate de alte companii pentru administrarea și funcționarea anumitor servicii.

Problema este că o breșă de securitate la nivelul unui furnizor poate deveni o poartă de acces către mai multe organizații care folosesc infrastructura acestuia.

În cazul Crédit Mutuel Arkéa, accesul obținut le-ar fi permis hackerilor să utilizeze un cont al băncii pentru a iniția transferuri frauduloase către alte instituții financiare.

Incidentul demonstrează că securitatea unei instituții bancare nu depinde exclusiv de propriile sisteme de protecție, ci și de nivelul de securitate al partenerilor externi care au acces la infrastructura sa.

Crédit Mutuel Arkéa continuă investigațiile împreună cu autoritățile franceze, pentru a stabili proveniența atacului, metodele utilizate și identitatea celor responsabili.

Până la finalizarea anchetei, prejudiciul de 118 milioane de euro rămâne o estimare prezentată de ZachXBT, nu o sumă confirmată oficial de banca franceză.