Bărbat înarmat cu trei arme, arestat în apropierea Casei Albe. Le-ar fi spus agenţilor că vrea să-l omoare pe Donald Trump

Un bărbat înarmat cu trei arme de foc şi zeci de cartuşe a fost arestat în apropierea Casei Albe, după ce le-ar fi spus agenţilor Serviciului Secret american că a venit la Washington pentru a-l ucide pe preşedintele Donald Trump. Suspectul le-ar fi declarat poliţiştilor că auzea voci care îi cereau să comită atentatul. Incidentul s-a petrecut joi seara, 5 noiembrie, când agenţi ai Serviciului Secret al Statelor Unite (U.S. Secret Service), instituţia responsabilă de protecţia preşedintelui american, au observat un bărbat care se comporta suspect într-un autoturism parcat în apropierea Casei Albe, la Washington, relatează Asssociated Press.

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), bărbatul, identificat drept Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, le-ar fi spus agenţilor că auzea voci în cap care îi transmiteau să meargă în capitala SUA şi să-l omoare pe Donald Trump. Verificările au scos la iveală că autoturismul în care se afla fusese declarat furat. În interior, agenţii au descoperit trei arme de foc şi zeci de cartuşe de muniţie. Potrivit informaţiilor prezentate de autorităţile americane, armele erau un pistol-mitralieră MAC-10, un pistol Glock 43X şi o puşcă de tip AR-15.

Bărbatul a fost reţinut şi pus sub acuzare pentru mai multe infracţiuni, inclusiv legate de deţinerea şi portul ilegal de arme, precum şi de folosirea şi deţinerea unui autovehicul furat. Acesta se află în custodia autorităţilor americane.

Suspectul este cetăţean venezuelean

Departamentul pentru Securitate Internă a precizat că Ronny Yordrix Guanipa Chrinos este cetăţean venezuelean şi că ar fi intrat ilegal în Statele Unite prin Texas, în martie 2024. Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a lăudat intervenţia agenţilor Serviciului Secret, afirmând că aceştia au reuşit să-l oprească pe suspect înainte ca cineva să fie rănit.

Casa Albă nu a oferit un punct de vedere separat, trimiţând solicitările presei către Departamentul pentru Securitate Internă şi Serviciul Secret.