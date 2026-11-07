Două incendii puternice în județul Tulcea. Acoperișurile unei locuințe și unei clădiri comerciale, cuprinse de flăcări

Pompierii din județul Tulcea au avut o noapte dificilă, fiind chemați să intervină la două incendii izbucnite în localitățile Greci și Enisala. Focul a cuprins acoperișul unei locuințe, respectiv pe cel al unei clădiri cu destinație comercială. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Prima intervenție a avut loc în jurul orei 2.30, când pompierii Secției Măcin au fost solicitați să stingă un incendiu izbucnit la acoperișul unei case din localitatea Greci.

La fața locului au ajuns zece pompieri, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. După mai bine de două ore de intervenție, focul a fost stins. Flăcările au distrus aproximativ 60 de metri pătrați din acoperiș și au afectat o cameră de locuit. Alte două camere au fost salvate datorită intervenției pompierilor.

Primele cercetări indică drept cauză probabilă un coș de fum care nu fusese izolat corespunzător față de materialele combustibile din apropiere.

Al doilea incendiu, la o clădire comercială din Enisala

Un alt incendiu a fost semnalat prin 112 de o localnică din Enisala, care a observat flăcări la acoperișul unei clădiri cu destinație comercială.

Opt pompieri au fost trimiși inițial la intervenție, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. Ulterior, echipajele au fost suplimentate cu o a doua autospecială.

Intervenția a fost dificilă, deoarece focul s-a extins la nivelul acoperișului, pe o suprafață considerabilă. Incendiul a fost localizat, însă pompierii au continuat operațiunile pentru stingerea completă a flăcărilor și înlăturarea efectelor produse.

Atenție la coșurile de fum și la sobele folosite pentru încălzire!

Cele două intervenții readuc în atenție riscurile incendiilor în sezonul rece, când sobele și celelalte sisteme de încălzire sunt folosite mai des.

Pompierii recomandă curățarea și verificarea periodică a coșurilor de fum, izolarea acestora față de elementele din lemn ale acoperișurilor și repararea eventualelor fisuri. De asemenea, sobele trebuie verificate înainte de utilizare, iar materialele combustibile nu trebuie depozitate în apropierea lor.

Un alt sfat important este ca jarul și cenușa să fie păstrate numai în recipiente metalice, amplasate la distanță de locuință. Sobele nu trebuie lăsate nesupravegheate, iar focul trebuie stins înainte de culcare.

În cazul izbucnirii unui incendiu, apelați imediat numărul de urgență 112. Recomandări suplimentare pentru prevenirea situațiilor de urgență se găsesc pe platforma www.fiipregatit.ro.