Microsoft lansează o aplicație Xbox pentru PC complet redesenată

Microsoft pregătește o schimbare importantă pentru utilizatorii platformei Xbox pe PC. Compania americană a prezentat o versiune complet redesenată a aplicației Xbox pentru Windows, care promite viteze de încărcare semnificativ mai mari, o navigare simplificată și o interfață mai apropiată de experiența oferită de consolele Xbox.

Noua aplicație va putea fi testată începând de astăzi de membrii programului Xbox Insiders. În paralel, Microsoft pregătește actualizări pentru Xbox Cloud Gaming, care vor ajunge treptat pe platforma web, televizoare inteligente și căști de realitate virtuală, în următoarele săptămâni.

Modificările vin după lansarea dispozitivelor portabile Xbox Ally, care a evidențiat necesitatea îmbunătățirii aplicației Xbox pentru PC, astfel încât aceasta să ofere o experiență mai apropiată de cea a unei console, inclusiv atunci când este utilizată cu un controller.

Aplicația Xbox pentru PC devine cu până la 60% mai rapidă

Una dintre cele mai importante noutăți ale actualizării este creșterea vitezei de funcționare. Potrivit Microsoft, noua aplicație pornește cu până la 60% mai repede decât versiunea anterioară.

Jason Beaumont, vicepreședinte al diviziei Xbox Experiences, a prezentat și îmbunătățirile aduse diferitelor secțiuni ale platformei.

Astfel, paginile principale, precum Home, Store și Game Pass, se încarcă cu până la 50% mai repede, în timp ce ferestrele deschise în interiorul aplicației beneficiază de o creștere a vitezei de până la 65%.

Pe lângă optimizările de performanță, Microsoft a simplificat considerabil navigarea. Interfața a fost regândită astfel încât utilizatorii să poată accesa mai ușor funcțiile principale folosind un controller, fără să fie nevoiți să utilizeze permanent mouse-ul și tastatura.

Biblioteca de jocuri a primit, la rândul său, filtre îmbunătățite și noi opțiuni pentru organizarea titlurilor instalate pe calculator.

Interfață redesenată și funcții sociale îmbunătățite

Microsoft a modificat și modul în care sunt prezentate funcțiile sociale ale aplicației Xbox. Lista prietenilor este acum vizibilă direct pe pagina principală, iar utilizatorii au la dispoziție butoane rapide pentru inițierea conversațiilor sau participarea la grupuri de discuții.

Designul general a fost simplificat, iar aplicația se bazează acum pe o combinație de elemente native și componente web, pentru a oferi o experiență mai fluidă.

Au fost actualizate și cardurile jocurilor, pagina principală și secțiunea de setări. Inclusiv animațiile au fost refăcute pentru ca interfața să semene mai mult cu tabloul de bord al unei console Xbox.

Potrivit experiențelor prezentate de reprezentanții publicației The Verge, care au testat noua versiune timp de câteva săptămâni, îmbunătățirile de viteză sunt vizibile pe mai multe tipuri de dispozitive. Navigarea cu ajutorul controllerului este mai simplă, iar interfața de căutare nu mai apare inutil atunci când utilizatorii trec de la o secțiune la alta.

Există însă și câteva elemente care necesită ajustări suplimentare. Interfața Game Bar de pe dispozitivele portabile nu se integrează încă perfect cu noul design al aplicației Xbox. Microsoft intenționează să îmbunătățească și această componentă în lunile următoare.

Xbox Cloud Gaming primește un design asemănător cu aplicația pentru PC

Schimbările nu se limitează la aplicația Xbox pentru Windows. Microsoft pregătește și o interfață nouă pentru Xbox Cloud Gaming, serviciul care permite utilizatorilor să joace anumite titluri prin streaming, fără să fie necesară instalarea lor pe dispozitiv.

Noua versiune pentru browser va avea un aspect asemănător cu aplicația pentru PC și va include o filă dedicată bibliotecii de jocuri. Aceasta va reuni titlurile disponibile prin intermediul serviciului cloud cu jocurile din biblioteca personală și din abonamentul Xbox Game Pass.

O altă noutate este introducerea unui mod desktop, conceput pentru a utiliza mai eficient spațiul disponibil pe ecranele mari.

Utilizatorii vor putea alege între interfața întunecată și cea luminoasă, dar vor avea la dispoziție și cinci variante suplimentare cu contrast ridicat. Acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți accesibilitatea și pentru a facilita utilizarea platformei de către persoanele cu diferite nevoi vizuale.

Microsoft pregătește actualizări și pentru televizoare inteligente și căști VR

Experiența redesenată Xbox Cloud Gaming va ajunge și pe televizoarele inteligente compatibile, precum și pe anumite dispozitive de realitate virtuală.

Microsoft precizează că interfața nu va fi identică pe toate platformele, deoarece fiecare tip de dispozitiv presupune o experiență de utilizare diferită. Compania urmărește însă să păstreze aceleași principii de bază: acces rapid la jocuri, identificarea titlurilor disponibile și pornirea cât mai simplă a sesiunilor de gaming.

„Jocul pe PC, televizor sau cască VR este diferit, iar fiecare experiență trebuie să funcționeze bine pe ecranul pe care îl folosești. Indiferent unde te joci, elementele de bază ar trebui să fie familiare: găsirea jocurilor, identificarea celor pe care le poți juca și accesarea rapidă a acestora”, a explicat Jason Beaumont.

Prin aceste actualizări, Microsoft încearcă să ofere o experiență Xbox mai unitară, indiferent dacă utilizatorii aleg un calculator, un dispozitiv portabil, un televizor inteligent sau o cască VR.

Noua aplicație pentru PC va intra inițial în etapa de testare prin programul Xbox Insiders, în timp ce actualizările pentru Xbox Cloud Gaming vor fi distribuite progresiv în următoarele săptămâni.