Industria jocurilor video traversează o perioadă marcată de schimbări majore, în care succesul comercial al unor producţii de anvergură nu mai garantează stabilitatea locurilor de muncă. În timp ce marile francize continuă să genereze venituri importante, companiile din domeniu reduc personalul şi îşi îndreaptă tot mai mult atenţia către inteligenţa artificială generativă.

Ubisoft a anunţat joi, 19 noiembrie 2026, eliminarea a încă 166 de posturi în cadrul studiourilor sale din Montréal şi Québec City, Canada. În aceeaşi zi, compania a confirmat, prin intermediul raportului financiar, înfiinţarea unei noi subsidiare, Motherbrain, specializată în dezvoltarea tehnologiilor de inteligenţă artificială pentru jocuri video.

Cele două decizii vin într-un moment important pentru industrie, inclusiv în contextul lansării Grand Theft Auto VI, unul dintre cele mai aşteptate jocuri din istorie. Nici în cazul dezvoltatorilor Rockstar Games, perspectivele profesionale nu sunt lipsite de incertitudini.

Ubisoft elimină alte 166 de posturi, în timp ce francizele sale continuă să aibă succes

Cele mai recente disponibilizări de la Ubisoft vizează în special angajaţi din departamentele de producţie şi asistenţă, ale căror activităţi au fost afectate de anularea sau restructurarea unor proiecte.

Printre cei vizaţi se află şi angajaţi ai Vantage Studios, subsidiara susţinută financiar de gigantul chinez Tencent, responsabilă de gestionarea unor francize importante precum Assassin’s Creed, Far Cry şi Rainbow Six.

Disponibilizările fac parte dintr-un amplu proces de reorganizare demarat de Ubisoft la începutul anului. Acesta a inclus anularea mai multor jocuri, închiderea unor studiouri şi amânarea unor proiecte.

Datele financiare ale companiei arată că numărul angajaţilor a scăzut cu aproximativ 1.100 de persoane numai în intervalul aprilie-septembrie 2026.

Paradoxul este că Ubisoft a prezentat remake-ul Assassin’s Creed Black Flag Resynced drept un succes comercial important. Cu toate acestea, rezultatele financiare rămân sub presiune: compania a raportat o pierdere netă de 254,5 milioane de euro în prima jumătate a exerciţiului financiar 2026-2027.

În acest context, Ubisoft continuă programul de reducere a cheltuielilor şi de eficientizare a operaţiunilor, chiar dacă unele dintre cele mai cunoscute proprietăţi intelectuale ale sale continuă să atragă interesul publicului.

Motherbrain, noua subsidiară Ubisoft care va dezvolta tehnologii AI pentru jocuri

În paralel cu reducerea personalului, Ubisoft îşi extinde investiţiile în inteligenţa artificială generativă prin înfiinţarea Motherbrain, o subsidiară dedicată dezvoltării unor tehnologii proprii pentru industria jocurilor video.

Noua structură se află deja în spatele proiectului Teammates, prima experienţă interactivă bazată pe inteligenţă artificială generativă prezentată de companie.

Potrivit Ubisoft, aceste instrumente ar urma să le ofere dezvoltatorilor posibilităţi creative suplimentare şi să contribuie la realizarea unor experienţe de joc mai complexe şi mai interactive.

Compania nu a declarat că angajaţii disponibilizaţi vor fi înlocuiţi cu sisteme de inteligenţă artificială. Totuşi, anunţarea noii subsidiare în aceeaşi zi cu prezentarea concedierilor a readus în discuţie impactul AI asupra locurilor de muncă din industria tehnologică.

Un sondaj publicat în noiembrie 2026 de Game Developers Conference (GDC) evidenţiază amploarea îngrijorărilor din domeniu. Potrivit rezultatelor, 34% dintre profesioniştii chestionaţi şi-au pierdut cel puţin o dată locul de muncă în ultimii doi ani, în timp ce 55% consideră că inteligenţa artificială generativă are un efect negativ asupra industriei jocurilor video.

Nici angajaţii Rockstar Games, dezvoltatorii GTA 6, nu se simt în siguranţă

Problemele legate de stabilitatea locurilor de muncă nu se limitează la Ubisoft. Chiar şi în cadrul Rockstar Games, compania din spatele Grand Theft Auto VI, angajaţii au motive de îngrijorare în privinţa viitorului profesional.

Nestor Uriarte, programator specializat în animaţie la Rockstar Games, a explicat într-un articol de opinie publicat în The Guardian că inclusiv angajaţii implicaţi în dezvoltarea GTA 6 se tem de eventuale concedieri.

Acesta a precizat însă că, în prezent, nu există indicii concrete care să confirme pregătirea unor noi disponibilizări.

În paralel, peste 1.600 de angajaţi Rockstar din Marea Britanie participă la un proces de vot pentru recunoaşterea oficială a sindicatului lor. Iniţiativa urmăreşte obţinerea unor garanţii suplimentare privind drepturile şi condiţiile de muncă.

Compania se confruntă şi cu un litigiu legat de concedierea a peste 30 de angajaţi în 2025. Reprezentanţii sindicali susţin că disponibilizările au avut legătură cu activitatea sindicală a acestora, în timp ce Rockstar afirmă că măsura a fost justificată de divulgarea unor informaţii confidenţiale.

Industria jocurilor video, între succes financiar şi nesiguranţă profesională

Situaţia Ubisoft şi îngrijorările angajaţilor Rockstar evidenţiază o problemă tot mai vizibilă în industria jocurilor video. Deşi producţiile devin mai complexe, bugetele cresc, iar francizele de succes generează venituri impresionante, acest lucru nu se traduce automat în siguranţă pentru oamenii care lucrează la dezvoltarea lor.

În acelaşi timp, inteligenţa artificială generativă începe să ocupe un loc tot mai important în strategiile marilor companii, alimentând temerile privind transformarea sau dispariţia anumitor roluri profesionale.

Pentru dezvoltatorii de jocuri, provocarea următorilor ani nu va fi doar adaptarea la noile tehnologii, ci şi găsirea unui echilibru între eficienţa economică, inovaţie şi protejarea locurilor de muncă.â