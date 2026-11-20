Google extinde disponibilitatea Ask Maps, o funcţie bazată pe inteligenţă artificială care schimbă modul în care utilizatorii caută locuri şi îşi planifică deplasările. Instrumentul ajunge şi în România, cu suport pentru limba română, în cadrul unei lansări care acoperă peste 30 de ţări europene, inclusiv Germania, Spania şi Marea Britanie.

Noua funcţionalitate foloseşte modelele de inteligenţă artificială Gemini pentru a înţelege solicitări formulate în limbaj natural şi pentru a oferi recomandări relevante, direct în Google Maps. Astfel, utilizatorii nu mai trebuie să caute separat restaurante, obiective turistice sau locuri pentru activităţi recreative, ci pot descrie în câteva cuvinte ceea ce îşi doresc.

Potrivit anunţului publicat pe blogul oficial Google, distribuirea funcţiei se face gradual, iar compania estimează că aceasta va ajunge la toţi utilizatorii din România în aproximativ o lună.

Ask Maps foloseşte inteligenţa artificială Gemini pentru căutări mai complexe

Spre deosebire de căutările clasice din Google Maps, care presupun introducerea unui nume de locaţie sau a unei categorii, Ask Maps permite formularea unor întrebări complexe, folosind un limbaj obişnuit.

De exemplu, utilizatorii pot întreba dacă există un teren public de tenis, cu nocturnă, unde pot juca în aceeaşi seară. În loc să verifice manual mai multe rezultate şi recenzii, aceştia primesc recomandări adaptate criteriilor menţionate.

Pentru a genera răspunsurile, Gemini analizează informaţiile disponibile în Google Maps. Platforma include date despre peste 300 de milioane de locaţii şi recenzii publicate de o comunitate care depăşeşte 500 de milioane de contributori.

Ask Maps poate ţine cont inclusiv de activitatea anterioară a utilizatorului în aplicaţie. Locurile căutate sau salvate anterior pot contribui la personalizarea recomandărilor, astfel încât rezultatele să reflecte mai bine preferinţele acestuia.

După identificarea destinaţiilor potrivite, utilizatorii pot salva locaţiile într-o listă, le pot distribui prietenilor sau pot porni direct navigaţia către acestea. Practic, căutarea, selectarea destinaţiilor şi planificarea deplasării sunt integrate într-un singur proces.

Cum foloseşti Ask Maps în Google Maps

Noua funcţie nu necesită instalarea unei aplicaţii suplimentare, fiind integrată direct în Google Maps, atât pe telefoanele Android, cât şi pe iPhone.

După activarea opţiunii pe contul utilizatorului, accesarea se face din aplicaţia Google Maps, prin apăsarea butonului „Ask Maps”. Întrebările pot fi introduse fie prin tastare, fie prin comandă vocală.

Unul dintre avantajele principale este că sistemul poate interpreta solicitări care combină mai multe criterii. De exemplu, în loc să cauţi pur şi simplu terenuri de tenis, poţi solicita un teren public, accesibil seara şi dotat cu instalaţie de iluminat.

Rezultatele sunt afişate sub forma unor recomandări însoţite de marcaje pe hartă, ceea ce permite verificarea rapidă a poziţiei fiecărei locaţii.

Destinaţiile selectate pot fi ulterior salvate, distribuite sau folosite pentru pornirea navigaţiei.

Ask Maps poate crea itinerarii complete pentru vacanţe şi excursii

Dincolo de căutarea unor locuri individuale, Ask Maps poate fi utilizat şi pentru organizarea unor excursii de o zi sau a unor vacanţe care se desfăşoară pe parcursul mai multor zile.

Utilizatorii pot solicita un itinerariu care să includă restaurante, obiective turistice, opriri pentru cumpărături sau activităţi în aer liber. Inteligenţa artificială generează un plan structurat pe zile, cu recomandări pentru fiecare etapă şi locaţii numerotate direct pe hartă.

Un alt avantaj este posibilitatea de a modifica itinerariul fără să fie necesară reconstruirea întregului program. Dacă utilizatorul doreşte să adauge un restaurant sau un punct de belvedere, poate solicita modificarea planului existent.

De asemenea, indicaţiile de navigare către următoarea destinaţie pot fi accesate direct din itinerariu.

Google oferă şi posibilitatea distribuirii planului către alte persoane sau exportării acestuia în Google Docs, atunci când funcţia este utilizată de pe desktop. Itinerariile salvate pot fi accesate ulterior din Ask Maps sau identificate prin eticheta „itinerary” din istoricul conversaţiilor.

Înainte de plecare, utilizatorii pot verifica din nou informaţiile despre trafic şi programul de funcţionare al locaţiilor incluse în plan.

Când ajunge Ask Maps la toţi utilizatorii din România

Google a confirmat extinderea Ask Maps în limba română pentru dispozitivele Android şi iOS. Lansarea face parte dintr-o actualizare europeană care acoperă peste 30 de ţări şi extinde disponibilitatea globală a funcţiei la mai mult de 200 de ţări şi teritorii.

Activarea se realizează treptat, astfel că nu toţi utilizatorii vor avea acces simultan la noua facilitate.

Potrivit estimărilor Google, distribuirea ar trebui să fie finalizată în România în aproximativ o lună. Prin urmare, dacă butonul „Ask Maps” nu apare încă în aplicaţie, acest lucru nu înseamnă neapărat că există o problemă cu telefonul sau cu versiunea instalată.

Noua funcţie marchează o schimbare importantă în modul în care Google Maps este utilizat: de la o aplicaţie pentru identificarea adreselor şi navigaţie la un instrument care poate înţelege preferinţe, recomanda destinaţii şi organiza călătorii pornind de la simple întrebări formulate în limba română.