Un incendiu a izbucnit în această după-amiază, 20 noiembrie 2026, în jurul orei 15:25, în interiorul unei săli de jocuri situate pe Calea Călărașilor din municipiul Brăila. Evenimentul s-a manifestat cu degajare densă de fum, fără flacără vizibilă, iar patru persoane aflate în interior s-au autoevacuat în siguranță până la sosirea echipajelor de intervenție.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dunărea” al județului Brăila, la fața locului au intervenit de urgență pompierii militari cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD.

În urma verificărilor efectuate de salvatori, s-a constatat că degajarea de fum provenea de la mai multe resturi de carton și plastic aflate între perete și fațada ornamentală a clădirii. Incendiul a fost lichidat rapid de pompieri, iar din fericire nu s-au înregistrat victime.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un cablu electric izolat necorespunzător. Echipajele ISU au continuat intervenția pentru evacuarea completă a fumului din încăpere și asigurarea zonei.