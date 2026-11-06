Înșelăciune cu cereale de 300.000 de lei. Un bărbat din Ialomița, cercetat după ce ar fi încasat banii fără să livreze marfa

Un bărbat în vârstă de 57 de ani este cercetat pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, după ce ar fi încasat aproximativ 300.000 de lei pentru o cantitate de cereale pe care nu ar mai fi livrat-o. Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în județul Ialomița, iar suspectul a fost ridicat și dus la audieri.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi primit o comandă pentru livrarea unor cereale și ar fi încasat contravaloarea acestora prin transfer bancar. Ulterior, acesta nu și-ar mai fi respectat obligațiile contractuale și nu ar fi furnizat marfa pentru care primise banii.

Percheziție în Ialomița într-un dosar de înșelăciune

Acțiunea polițiștilor a avut loc miercuri, 4 noiembrie, și a fost desfășurată de lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Percheziția domiciliară s-a desfășurat sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța și a făcut parte din operațiunea JUPITER, coordonată de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române.

Anchetatorii suspectează că bărbatul ar fi obținut suma de 300.000 de lei în urma unei tranzacții comerciale, fără să mai onoreze comanda de cereale.

Bărbatul a fost ridicat și dus la audieri

În urma percheziției, polițiștii au pus în aplicare un mandat de aducere, iar bărbatul de 57 de ani a fost condus la sediul poliției pentru audieri.

Intervenția a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs fapta, identificarea eventualelor prejudicii și dispunerea măsurilor legale.

Bărbatul este cercetat pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată și beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.