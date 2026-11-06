Mark Rutte avertizează: Rusia va rămâne o amenințare pentru Europa chiar și după încheierea războiului din Ucraina

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, consideră că războiul dintre Rusia și Ucraina se va încheia, cel mai probabil, printr-un acord negociat, care va presupune compromisuri din partea celor implicați, și nu prin victoria categorică a uneia dintre tabere. Oficialul NATO avertizează însă că oprirea luptelor nu va elimina pericolul reprezentat de Moscova pentru securitatea europeană, întrucât Rusia va păstra o armată numeroasă și după încheierea conflictului, relatează Kyiv Post.

„Acest gen de războaie se încheie întotdeauna cu un acord de pace, care este adesea un fel de compromis”, a declarat Mark Rutte, citat de Bloomberg.

Șeful Alianței Nord-Atlantice a atras atenția că, în prezent, o mare parte din capacitatea militară a Rusiei este concentrată pe frontul ucrainean. După încetarea ostilităților, însă, Moscova ar putea dispune din nou de resurse militare importante, care ar putea reprezenta o amenințare pentru alte state europene.

Rutte a dezvăluit că discută săptămânal cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru care și-a exprimat aprecierea. Totodată, a subliniat importanța relației dintre Donald Trump și Vladimir Putin în contextul eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului.

Rusia ar putea reprezenta un pericol și după încetarea luptelor

Potrivit secretarului general al NATO, faptul că trupele ruse sunt implicate în prezent în războiul din Ucraina reduce, într-o anumită măsură, amenințarea militară imediată pentru celelalte state europene. Această situație s-ar putea modifica însă după încheierea conflictului, când Moscova va putea să-și reorganizeze și să-și redistribuie forțele armate.

În acest context, Mark Rutte a reafirmat că Statele Unite au un rol esențial în apărarea Europei și că implicarea Washingtonului rămâne indispensabilă pentru securitatea continentului.

Întrebat despre înțelegerea dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind importurile de motorină rusească, oficialul NATO a evitat să comenteze acordul. El a precizat însă că i-a transmis lui Volodimir Zelenski că Statele Unite sunt, în prezent, singura țară capabilă să furnizeze anumite echipamente și capacități militare de care Ucraina are nevoie pentru a rezista în fața agresiunii ruse.

Acordul privind motorina s-a lovit între timp de dificultăți. Potrivit Financial Times, două petroliere care se îndreptau inițial spre Statele Unite și-au schimbat destinația, pe fondul temerilor cumpărătorilor privind sancțiunile și eventualele consecințe juridice.

Donald Trump anunțase înțelegerea pe 9 octombrie. Volodimir Zelenski a criticat inițiativa, avertizând că veniturile suplimentare obținute de Rusia din exporturile de energie ar putea contribui la finanțarea războiului.

Ce mesaj i-a transmis Mark Rutte lui Donald Trump după alegerile din SUA

Secretarul general al NATO a dezvăluit și că i-a trimis președintelui american un mesaj scurt după alegerile intermediare din 3 noiembrie, în urma cărora democrații au obținut controlul asupra ambelor camere ale Congresului SUA.

„Nu-ți pierde curajul”, ar fi fost mesajul transmis de Mark Rutte liderului de la Casa Albă.

La rândul său, Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța că rezultatul scrutinului va contribui la consolidarea sprijinului american pentru Ucraina. Președintele ucrainean consideră că o asistență militară mai consistentă și o cooperare mai strânsă între Washington și capitalele europene ar putea influența deciziile lui Vladimir Putin privind continuarea războiului.

Statele Unite pregătesc negocieri între Ucraina și Rusia la Abu Dhabi

Declarațiile lui Mark Rutte vin în contextul intensificării demersurilor diplomatice ale administrației americane pentru reluarea negocierilor dintre Moscova și Kiev.

Trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a anunțat că Statele Unite vor media discuții tehnice între reprezentanții Ucrainei și Rusiei, programate pentru 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi.

În pregătirea acestor întâlniri, Volodimir Zelenski a purtat, pe 4 noiembrie, o convorbire de aproximativ 90 de minute cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. În cadrul discuției, partea ucraineană și-a prezentat propunerile și a insistat asupra necesităților urgente în materie de apărare aeriană.

Liderul de la Kiev a solicitat garanții de securitate pentru perioada de după încheierea războiului și a cerut Statelor Unite să suplimenteze livrările de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot.

În paralel, Donald Trump s-a întâlnit pe 5 noiembrie, la Casa Albă, cu Kirill Dmitriev, emisarul președintelui rus Vladimir Putin. Președintele american a declarat că un eventual acord mai amplu pentru încheierea conflictului ar putea implica întreaga Europă.

Trump nu a oferit însă detalii despre condițiile unui asemenea acord și nici nu a precizat dacă Ucraina și statele europene au fost consultate sau și-au exprimat susținerea pentru un astfel de demers.

De asemenea, liderul american a confirmat că nu s-a întâlnit cu reprezentanții ucraineni care se aflau la Washington în aceeași zi.