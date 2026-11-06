Inteligența artificială descoperă vulnerabilități informatice greu de identificat. Un model OpenAI a găsit o problemă gravă în Ubuntu

Inteligența artificială începe să joace un rol tot mai important în securitatea cibernetică, demonstrând că poate identifica probleme informatice pe care chiar și specialiștii cu experiență le-ar putea trece cu vederea. Un model dezvoltat de OpenAI a ajutat un antreprenor fără experiență profesională în domeniul securității informatice să descopere o vulnerabilitate gravă în software-ul utilizat de Ubuntu, care ar fi putut permite atacatorilor să obțină controlul asupra unor servere.

Problema a fost raportată responsabil și ulterior remediată printr-o actualizare software. Până în prezent, nu există informații care să indice că vulnerabilitatea ar fi fost exploatată de hackeri.

Descoperirea vine într-un moment în care OpenAI își intensifică eforturile pentru dezvoltarea unor instrumente de inteligență artificială dedicate protejării infrastructurii digitale. Compania pregătește modele specializate în identificarea vulnerabilităților și extinde programele prin care cercetătorii pot utiliza AI pentru verificarea și securizarea codului informatic, relatează TechCrunch.

Un model OpenAI a descoperit o vulnerabilitate dificilă în software-ul Ubuntu

Descoperirea a fost realizată de Max Justicz, director tehnic și cofondator al companiei Charge Robotics. Acesta a utilizat modelul GPT 5.6 Sol, prin intermediul programului Daybreak Blue al OpenAI, care oferă specialiștilor din securitatea cibernetică acces la instrumente AI avansate.

Justicz i-a solicitat modelului să analizeze o componentă software în care identificase anterior o problemă de securitate. Obiectivul era găsirea unor vulnerabilități cel puțin la fel de grave precum cea remediată cu câțiva ani în urmă.

Rezultatul a venit în aproximativ două ore. Inteligența artificială a identificat o nouă vulnerabilitate, pe care specialistul a descris-o drept extrem de complexă și dificil de descoperit prin metodele tradiționale de analiză.

Problema a primit identificatorul CVE-2026-109518 și a fost raportată proiectului Debian, responsabil pentru întreținerea software-ului afectat. Ulterior, dezvoltatorii au publicat o actualizare pentru remedierea acesteia.

Vulnerabilitatea era importantă deoarece putea crea oportunități pentru compromiterea unor servere. Faptul că a fost identificată înainte de apariția unor dovezi privind exploatarea sa reprezintă un exemplu al modului în care instrumentele AI ar putea contribui la prevenirea atacurilor informatice.

Cazul demonstrează și cât de repede pot analiza modelele moderne cantități mari de cod și pot semnala probleme care necesită investigații suplimentare.

OpenAI lansează ChatGPT Cyber, un model specializat în securitate cibernetică

Pe lângă instrumentele deja disponibile, OpenAI a anunțat lansarea ChatGPT Cyber, un model dedicat activităților avansate de securitate informatică.

Acesta este destinat participanților cu cel mai înalt nivel de acces din programul Daybreak Red și urmărește să sprijine cercetătorii în identificarea vulnerabilităților și evaluarea securității software-ului.

Compania a prezentat și rezultatele unor analize realizate asupra unor proiecte importante de tip open-source. Folosind același model, OpenAI a verificat nucleul Linux și a pregătit corecții pentru problemele identificate.

În urma analizei au fost semnalate 948 de vulnerabilități potențiale. În cazul browserului Firefox, cercetătorii au identificat alte 81 de vulnerabilități considerate noi.

OpenAI intenționează să extindă programul Daybreak și să ofere acces la aceste tehnologii unui număr mai mare de organizații, cercetători independenți și echipe care întrețin proiecte open-source.

Scopul este identificarea și remedierea problemelor de securitate înainte ca acestea să poată fi exploatate de persoane rău intenționate.

Inteligența artificială ar putea oferi hackerilor instrumente mult mai puternice

Deși noile tehnologii pot reprezenta un avantaj important pentru specialiștii în securitate, există și un risc major: aceleași capacități pot fi utilizate de atacatori pentru identificarea vulnerabilităților și pregătirea unor operațiuni informatice rău intenționate.

OpenAI avertizează că organizațiile au la dispoziție o perioadă limitată pentru a-și consolida sistemele înainte ca modelele AI să devină și mai performante în descoperirea problemelor de securitate.

Max Justicz consideră că inteligența artificială poate identifica vulnerabilități pe care cercetătorii umani le-ar putea rata, în special în proiectele software complexe sau insuficient verificate.

Specialistul atrage atenția că situația s-ar putea complica dacă atacatorii vor avea acces la modele mai puțin restrictive și la resurse de calcul considerabile.

Un alt obstacol îl reprezintă costurile. Justicz a dezvăluit că a cheltuit aproximativ 5.000 de dolari din fonduri proprii pentru abonamente și utilizarea instrumentelor AI necesare identificării mai multor vulnerabilități.

Acest lucru ridică semne de întrebare cu privire la accesibilitatea tehnologiilor avansate pentru cercetătorii independenți și organizațiile cu bugete reduse.

OpenAI pregătește investiții de un miliard de dolari pentru securitatea infrastructurii critice

Pentru a sprijini activitatea specialiștilor, OpenAI a anunțat o inițiativă în valoare de un miliard de dolari, destinată participanților din programul Daybreak care contribuie la protejarea infrastructurilor critice.

Printre domeniile vizate se numără rețelele de distribuție a energiei electrice și sistemele de alimentare cu apă, a căror funcționare este esențială pentru societate.

Compania susține că alocă deja resurse importante de calcul pentru identificarea și remedierea vulnerabilităților din proiectele open-source, fără să solicite plata pentru aceste activități.

Eric Wallace, cercetător în echipa tehnică OpenAI, a confirmat implicarea companiei în astfel de proiecte.

Totuși, operațiunile de analiză pot presupune costuri foarte ridicate. Verificarea nucleului Linux a necesitat aproximativ 1,2 milioane de dolari, potrivit informațiilor prezentate.

Chiar dacă suma este considerabilă, ea este mai mică decât cele aproximativ șase milioane de dolari cheltuite de OpenAI pentru identificarea unei soluții la o problemă din domeniul dinamicii fluidelor.

Restricțiile impuse modelelor AI provoacă nemulțumiri în rândul cercetătorilor

Programul Daybreak a generat și unele controverse. Max Justicz susține că OpenAI ar fi redus recent anumite capacități ale versiunii Blue, ceea ce ar fi făcut modelul mai puțin eficient în identificarea vulnerabilităților.

Astfel de restricții pot avea justificări de securitate, în condițiile în care dezvoltatorii încearcă să împiedice utilizarea instrumentelor avansate în scopuri ilegale.

Pe de altă parte, limitarea accesului poate afecta și cercetătorii care încearcă să protejeze sistemele informatice. În timp ce specialiștii legitimi trebuie să treacă prin proceduri de verificare și să obțină aprobări pentru utilizarea modelelor performante, persoanele rău intenționate pot apela la alternative open-source, ale căror mecanisme de protecție pot fi modificate.

Justicz a dezvăluit că procesul de înscriere în programul OpenAI a presupus inclusiv transmiterea unei fotografii a permisului de conducere, ca parte a procedurilor de verificare a identității.

Această situație evidențiază una dintre cele mai dificile probleme ale securității cibernetice în era inteligenței artificiale: găsirea unui echilibru între prevenirea abuzurilor și accesul cercetătorilor la instrumente performante.

În următorii ani, capacitatea inteligenței artificiale de a identifica vulnerabilități ar putea schimba fundamental modul în care sunt protejate sistemele informatice. Însă avantajul nu va aparține automat celor care apără infrastructura digitală. Companiile și administratorii de sisteme vor trebui să țină pasul cu evoluția tehnologiei, deoarece instrumentele care astăzi ajută la repararea vulnerabilităților ar putea deveni, în mâinile greșite, o amenințare serioasă.