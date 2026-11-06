Permisul auto, în pericol pentru șoferii cu probleme de vedere, afecțiuni psihice sau dependență de alcool

Șoferii care au probleme de vedere, afecțiuni psihice sau antecedente legate de consumul de alcool și droguri trebuie să respecte noi reguli medicale pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere. Modificările intră în vigoare vineri, 6 noiembrie 2026, și stabilesc condiții mai clare privind aptitudinile fizice și psihice necesare pentru a conduce în siguranță.

Noile prevederi sunt incluse într-un ordin al Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial la 22 octombrie, care actualizează normele medicale în conformitate cu reglementările europene, potrivit informațiilor prezentate de InfoCons.

Una dintre principalele noutăți este că existența unui diagnostic medical nu mai conduce automat la pierderea dreptului de a conduce. În anumite situații, medicul specialist poate considera că persoana este aptă să șofeze, cu condiția să primească un aviz favorabil și să respecte un program de monitorizare medicală.

Ce se întâmplă cu permisul șoferilor care au probleme de vedere

Noile reguli introduc criterii mai detaliate pentru evaluarea capacității vizuale a conducătorilor auto. Medicii nu vor verifica doar acuitatea vizuală, ci și alte aspecte importante pentru siguranța în trafic, precum câmpul vizual, vederea în condiții de lumină redusă, sensibilitatea la contrast și la lumină puternică, dar și existența vederii duble.

Pentru șoferii de autoturisme și motociclete sunt prevăzute anumite excepții. Astfel, persoanele care nu îndeplinesc toate cerințele standard privind vederea ar putea obține sau reînnoi permisul dacă un medic specialist stabilește, în urma unor examinări suplimentare, că afecțiunea nu reprezintă un pericol pentru circulația rutieră.

Reglementările clarifică și situația persoanelor care și-au pierdut vederea la un ochi. Acestea pot păstra sau obține dreptul de a conduce dacă ochiul sănătos asigură o vedere corespunzătoare, iar medicul confirmă că pacientul s-a adaptat la pierderea vederii.

Prin urmare, problemele oftalmologice nu înseamnă automat interzicerea conducerii unui autovehicul. Decizia va depinde de gravitatea afecțiunii și de rezultatele evaluării medicale.

În ce condiții pot conduce persoanele cu afecțiuni psihice

Modificările vizează și persoanele diagnosticate cu tulburări psihice, în special afecțiunile grave sau persistente care pot afecta capacitatea de judecată, comportamentul și reacțiile în situații neprevăzute.

În cazul în care o asemenea problemă medicală afectează siguranța la volan, permisul nu va putea fi eliberat sau reînnoit.

Există însă posibilitatea acordării unui aviz favorabil, dacă medicul specialist care urmărește pacientul consideră că acesta poate conduce în siguranță. În asemenea situații, șoferul ar putea fi obligat să efectueze controale medicale periodice, stabilite în funcție de evoluția afecțiunii.

Scopul noilor prevederi este evaluarea individuală a fiecărui caz, astfel încât persoanele care pot conduce în condiții de siguranță să nu fie excluse automat din cauza unui diagnostic.

Ce se schimbă pentru persoanele cu antecedente legate de consumul de alcool și droguri

Reguli speciale sunt introduse și pentru persoanele care au avut probleme cu alcoolul. Acestea ar putea obține sau reînnoi permisul după o perioadă de abstinență, dacă medicul confirmă că dependența se află în remisiune și că persoana este aptă să conducă.

Este necesar un aviz medical favorabil, iar șoferul trebuie să respecte programul de monitorizare stabilit de specialist.

Așadar, antecedentele legate de consumul de alcool nu duc obligatoriu la interzicerea permanentă a conducerii. Totuși, persoanele la care dependența sau efectele acesteia continuă să afecteze capacitatea de a conduce nu vor putea primi avizul medical necesar.

Noile norme se referă și la consumul de droguri, precum și la administrarea anumitor medicamente psihotrope.

Permisul poate fi refuzat sau reînnoit doar în condițiile stabilite de medic dacă substanțele respective afectează atenția, reacțiile sau capacitatea de coordonare a conducătorului auto. Regula se aplică inclusiv unor tratamente prescrise legal, atunci când efectele acestora sunt incompatibile cu șofatul în siguranță.

Șoferii profesioniști au condiții medicale mai stricte

Pentru conducătorii auto care utilizează camioane și autobuze, cerințele medicale sunt mai exigente decât în cazul șoferilor de autoturisme.

Medicii vor lua în considerare riscurile suplimentare asociate conducerii vehiculelor de mare tonaj sau transportului de persoane. În funcție de natura și gravitatea problemelor medicale, pot fi impuse restricții sau poate fi refuzată eliberarea și reînnoirea permisului.

Modificările introduse prin ordinul Ministerului Sănătății vizează în principal afecțiunile oftalmologice, tulburările psihice și problemele asociate consumului de alcool, droguri sau medicamente care influențează capacitatea de a conduce.

Celelalte criterii medicale necesare pentru obținerea permisului rămân neschimbate.

Ce documente medicale sunt necesare pentru reînnoirea permisului

Șoferii care urmează să își reînnoiască permisul trebuie să știe că evaluarea medicală trebuie realizată într-o unitate autorizată.

Fișa medicală auto este diferită de adeverința eliberată de medicul de familie și presupune examinări efectuate de mai mulți specialiști. În mod obișnuit, documentul are o valabilitate de un an, însă pentru persoanele cu afecțiuni cronice pot exista termene mai scurte și obligații suplimentare de monitorizare.

De asemenea, faptul că un conducător auto solicită reînnoirea permisului înainte de expirarea acestuia nu îl scutește de evaluarea medicală.

În urma examinării, medicii pot acorda aviz favorabil cu anumite condiții. Printre restricțiile posibile se numără obligativitatea purtării ochelarilor sau a lentilelor de contact în timpul conducerii ori efectuarea unor controale medicale la intervale prestabilite.

Prin aceste modificări, evaluarea aptitudinilor medicale devine mai individualizată, iar dreptul de a conduce va depinde atât de diagnosticul persoanei, cât și de efectele concrete ale afecțiunii asupra siguranței rutiere.