Elon Musk a șters o postare electorală de pe X, după ce a investit peste 440 de milioane de dolari în candidații republicani

Elon Musk a eliminat de pe platforma X un mesaj publicat în ziua alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din Statele Unite, în care le transmitea alegătorilor să voteze candidații republicani.

La momentul apariției informației, miliardarul nu oferise nicio explicație pentru decizia de a șterge postarea și nici nu răspunsese solicitării de comentarii adresate de publicația Business Insider. În schimb, alte mesaje prin care îi critica pe candidații democrați au rămas disponibile pe platformă.

Musk a investit peste 440 de milioane de dolari în campania republicanilor

Scrutinul din 2026 a avut o miză financiară considerabilă pentru Elon Musk. Directorul general al Tesla și SpaceX a devenit cel mai mare donator individual al ciclului electoral, direcționând peste 440 de milioane de dolari către susținerea candidaților republicani.

Implicarea sa nu s-a limitat la contribuțiile financiare. Musk și-a folosit în mod repetat contul de pe X pentru a critica reprezentanții democraților și pentru a-și exprima public sprijinul față de republicani.

Unul dintre statele în care miliardarul s-a implicat cel mai mult a fost Texas, unde interesele sale de afaceri sunt importante. Atât Tesla, cât și SpaceX și-au mutat sediile în acest stat. Potrivit informațiilor publicate de The New York Times, Musk a alocat 224 de milioane de dolari pentru candidații republicani din Texas.

Printre democrații vizați de mesajele sale s-a numărat James Talarico, candidatul care a câștigat cursa electorală pentru Senat. În postările publicate pe X, Musk l-a caracterizat prin expresii precum „extremist de stânga”, „individ dubios” și „pur rău”.

Aceste mesaje au rămas însă pe platformă, în timp ce apelul general adresat alegătorilor pentru a-i susține pe republicani a fost eliminat.

Mesaje ironice după victoriile democraților

După ce rezultatele scrutinului au evidențiat amploarea victoriilor democraților, Elon Musk a revenit pe X cu o serie de comentarii ironice despre implicarea sa în alegeri.

Într-una dintre postări, miliardarul a scris: „Se pare că laserele mele spațiale care interferează cu alegerile nu au funcționat de data aceasta”.

Într-un alt mesaj, Musk a făcut aluzie la posibilitatea construirii unor centre de date în spațiu, sugerând că o asemenea investiție ar putea deveni o variantă atractivă.

Declarațiile au fost publicate în contextul rezultatelor electorale care au pus în discuție eficiența eforturilor sale financiare și a campaniei de susținere a republicanilor.

Deși a contribuit cu sute de milioane de dolari la campania acestora și a folosit platforma X pentru a le promova candidatura, rezultatele scrutinului nu au reflectat obiectivele politice susținute public de miliardar.