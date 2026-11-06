Val de scăderi pe bursele mondiale: „Panica AI” lovește giganții tehnologici și șterge miliarde de dolari din capitalizare

Bursele internaționale au înregistrat scăderi importante vineri, 6 noiembrie 2026 pe fondul unei reacții în lanț declanșate de pierderile de pe piețele americane și asiatice. Investitorii par să-și piardă încrederea în sectorul inteligenței artificiale, după mai mulți ani în care entuziasmul pentru AI a alimentat creșterea acțiunilor și a susținut piața bursieră începând din 2022.

Titlurile companiilor tehnologice din Statele Unite și Asia au fost puternic afectate. Pe fondul temerilor legate de capacitatea firmelor de inteligență artificială de a transforma investițiile masive în profituri concrete, incertitudinile politice și de reglementare au amplificat presiunea asupra piețelor.

Dong Baozhen, președintele companiei de administrare a activelor Lingtong Shengtai, a declarat, potrivit Reuters, că scăderile înregistrate peste noapte pe Wall Street au pus sub semnul întrebării întreaga logică a creșterilor alimentate de inteligența artificială.

Acesta a avertizat că piața americană, considerată principalul motor al investițiilor globale în AI, și-a pierdut din forță, iar evoluția ar putea pune în dificultate și piețele din alte regiuni.

Potrivit estimărilor CNN, scăderile de pe Wall Street au șters aproximativ 2.500 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră.

Presiunile au apărut într-un moment în care sectorul tehnologic traversa deja o perioadă dificilă. Sezonul raportărilor financiare nu a adus rezultatele așteptate, iar performanțele celor șapte mari companii tehnologice – Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, Meta și Tesla – au ridicat semne de întrebare privind ritmul de creștere și nivelul cheltuielilor pentru dezvoltarea AI, notează The Guardian.

Scăderi puternice pentru giganții tehnologici de pe Wall Street

Joi seară, indicele Nasdaq, dominat de companii din sectorul tehnologic, a închis ședința cu o pierdere de 5,52%. A fost cea mai mare scădere din aprilie 2025, când președintele american Donald Trump a anunțat introducerea unor taxe vamale la nivel global, potrivit AFP.

Printre cele mai afectate companii s-au numărat:

Broadcom, cu o scădere de 10,15%;

Micron, cu o pierdere de 17,17%;

AMD, cu o depreciere de 17,39%;

Nvidia, ale cărei acțiuni au coborât cu 8,91%.

În cazul Nvidia, una dintre cele mai valoroase companii din lume, scăderea a însemnat pierderea a aproximativ 400 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră.

Valul de vânzări s-a extins apoi în Asia. Indicele Nikkei al Bursei din Tokyo a încheiat ședința de vineri în scădere cu 5,96%, în timp ce indicele Kospi din Coreea de Sud a pierdut 6,02%.

Companiile asiatice din sectorul semiconductorilor au fost, la rândul lor, puternic afectate. Samsung Electronics a înregistrat o scădere de aproape 10%, iar SK Hynix a pierdut peste 11%.

În Japonia, acțiunile Tokyo Electron s-au depreciat cu aproximativ 9%, în timp ce Kioxia a înregistrat o pierdere de 13%.

Bursele europene, afectate mai puțin de turbulențele internaționale

Deși au resimțit efectele scăderilor din Statele Unite și Asia, piețele europene au avut o evoluție mai puțin dramatică. Vineri dimineață, bursele de la Londra, Paris și Frankfurt înregistrau pierderi cuprinse între 1% și 1,5%.

Unul dintre motive este expunerea mai redusă a piețelor europene la sectorul tehnologic, comparativ cu Wall Street. În plus, de la începutul anului, acțiunile europene au avut, în ansamblu, o evoluție mai bună decât cele americane.

La închiderea ședinței de joi, indicele Stoxx 600, care urmărește evoluția a 600 de companii importante din Europa, înregistra un avans de 10,58% față de începutul anului. Prin comparație, S&P 500 crescuse cu 7,42%, iar Nasdaq cu 4,62%.

Printre piețele cu cele mai bune evoluții s-au numărat Amsterdam, cu un plus de 18,70%, Madrid, cu 12,59%, și Milano, cu 12,37%. Bursa de la Paris a avut o performanță mai modestă, cu o creștere de numai 0,69%.

Nici Bursa de Valori București nu a fost ocolită de corecții. Vineri, la ora 13:00, indicele principal BET înregistra o scădere de 0,93%.

Ce a declanșat „panica AI” de pe piețele financiare

Printre factorii care au alimentat temerile investitorilor se numără și rezultatele alegerilor intermediare din Statele Unite. Victoria democraților ar putea complica dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale, în condițiile în care mai mulți candidați aleși au susținut limitarea sau încetinirea construcției centrelor de date în comunitățile pe care le reprezintă.

În paralel, locuitorii din zeci de orașe americane au votat marți pentru introducerea unor restricții sau chiar interdicții privind construirea centrelor de date.

Aceste evoluții pun sub presiune unul dintre principalele motoare ale creșterii economice americane din ultimii ani: investițiile masive ale marilor companii tehnologice în inteligența artificială și infrastructura necesară dezvoltării acesteia.

Charu Chanana, strateg-șef la Saxo Markets, explică faptul că dezvoltarea sectorului AI a trecut prin trei etape: creșterea accelerată a industriei semiconductorilor, construirea infrastructurii necesare și, în cele din urmă, adoptarea pe scară largă a tehnologiei și transformarea acesteia în surse concrete de venituri.

În opinia sa, piața traversează în prezent tranziția dificilă dintre construirea infrastructurii și etapa în care investițiile ar trebui să înceapă să genereze profituri consistente.

Concentrarea investițiilor în AI, o vulnerabilitate pentru piețe

Analiștii atrag atenția că scăderile nu au fost provocate neapărat de un singur eveniment, ci de acumularea mai multor riscuri și de dependența tot mai mare a piețelor de sectorul inteligenței artificiale.

Charu Chanana consideră că numeroase portofolii de investiții, care par diversificate la prima vedere, sunt de fapt expuse aceleiași direcții: creșterea continuă a cheltuielilor pentru AI. Atunci când această perspectivă este pusă sub semnul întrebării, vânzările de acțiuni se pot intensifica și se pot alimenta reciproc.

La rândul său, Susannah Streeter, strateg-șef de investiții la Wealth Club, subliniază că dezvoltarea inteligenței artificiale a contribuit semnificativ la creșterea economiei americane, nu doar prin investițiile în construcții, producție și componente tehnologice, ci și prin aprecierea valorii acțiunilor companiilor din domeniu.

O eventuală prelungire a pierderilor bursiere ar putea afecta și încrederea consumatorilor americani, mai ales în condițiile în care o parte importantă a averii acestora este legată de investițiile pe piața de capital.

Analiștii se așteaptă ca volatilitatea să continue cel puțin până în ianuarie, când ar putea exista mai multă claritate în privința poziției democraților față de politicile și reglementările care vizează dezvoltarea inteligenței artificiale în Statele Unite.

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