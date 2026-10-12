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    – 2 Camere

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– 2 Camere

Monitorul de GalatiImobiliare12.10.2026

2 CAMERE
  • Vând apartament 2 camere decomandat, Micro 20, mobilat, centrală, termopane, gresie, faianță, parchet, izolație, 57,3 mp. Telefon: 0740-855.285, 63.000 euro fix. (232)

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