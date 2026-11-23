Gălăţenii care pleacă din ţară pentru o perioadă mai mare de şase luni sau cei care se stabilesc în România trebuie să anunţe ANAF şi să completeze formulare speciale pentru stabilirea rezidenţei fiscale. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi reaminteşte că documentele trebuie depuse în termene precise, în funcţie de situaţia fiecărei persoane.

Persoanele fizice care pleacă din România pentru perioade care depăşesc, cumulat, 183 de zile într-un interval de 12 luni consecutive au obligaţia să completeze şi să depună la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale la plecarea din România, formularul Z017. Potrivit informării transmise redacţiei de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi, documentul trebuie înregistrat cu 30 de zile înainte de plecarea din ţară, la organul fiscal competent de la domiciliul fiscal al persoanei respective.

Obligaţia îi priveşte atât pe cetăţenii români rezidenţi fiscal în România, cât şi pe cetăţenii străini nerezidenţi care au completat anterior chestionarul de stabilire a rezidenţei fiscale la sosirea în România.

Ce trebuie să facă persoanele care vin în România

Există obligaţii şi pentru persoanele fizice nerezidente care sosesc în România şi rămân în ţară mai mult de 183 de zile, cumulat, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat. Acestea trebuie să completeze formularul Z015 – Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România. Documentul se depune la organul fiscal central competent în termen de 30 de zile de la împlinirea perioadei de 183 de zile de prezenţă în România.

Unde se găsesc formularele şi cum se depun

Ambele chestionare pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, din secţiunea „Servicii online”, categoria „Descărcare declaraţii electronice”, subcategoria „Descărcare declaraţii”. Persoanele fizice înregistrate în Spaţiul Privat Virtual (SPV), pe bază de utilizator şi parolă, pot transmite documentele online, prin secţiunea „Depunere Declaraţie Unică şi alte formulare SPV-PF”.

Pentru informaţii suplimentare, contribuabilii pot consulta „Ghidul privind stabilirea rezidenţei fiscale pentru persoane fizice”, disponibil pe site-ul ANAF, în secţiunea „Asistenţă contribuabili – Servicii oferite contribuabililor – Ghiduri curente şi alte materiale informative”. Reglementările privind rezidenţa fiscală a persoanelor fizice sunt prevăzute în Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.099/2016.