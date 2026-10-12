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    – Garsoniere

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– Garsoniere

Monitorul de GalatiImobiliare12.10.2026

GARSONIERE
  • Vând garsonieră 24 mp, parter, cu ieșire în gradină, bloc cu gaze, uși termopan, geam termopan, gresie, faianță, parchet, mobilată și utilată, curată, întreținută, liberă, 22.000 euro negociabil. Telefon: 0749-055.169 (251)
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